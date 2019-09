Riječki Let 3 velikim će koncertom u petak 5. listopada označiti jedan od središnjih događaja višemjesečnog obilježavanja 20 godina Tvornice kulture u Zagrebu.

Nakon nezaboravnog prošlogodišnjeg nastupa grupa se vraća u Šubićevu jedinstvenim, posebno složenim setom za novo zagrebačko ukazanje. Jedan od naših najuspješnijih i najdugovječnijih bendova u Tvornici kulture je zabilježio neke od svojih antologijskih nastupa, poput prvog zagrebačkog pojavljivanja nakon uskrsnuća u studenom 2000. i svirke na Trećem festivalu svjetskog kazališta.

Tvornici su se vraćali više puta, a njihov zadnji nastup u rujnu 2018. ostao je zabilježen kao jedan od koncertnih vrhunaca jeseni. Posljednjih godina bend je objavio dva izdanja – »Kurcem do vjere/Thank You Lord« i »Angela Merkel sere«, a trenutno pripremaju album obrada svojih najuspješnijih pjesama. Novi Let 3 već je predstavljen prvim singlom, duetom s Vucom u pjesmi »Golub Vaso« – remakeu pjesme »Golub Dinko« s albuma »Jedina«.

Koncert Leta 3 dio je višemjesečne proslave 20 godina Tvornice kulture koja će biti obilježena s 20 koncerata domaćih i inozemnih izvođača. Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kuna, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kuna.

