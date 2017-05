The Afghan Whigs, jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih alter rock bendova posljednjih trideset godina, objavili su novi singl »Arabian Heights« s novog skorašnjeg albuma.

Događa se to ususret velikoj turneji koja ih vodi na premijerni hrvatski nastup 4. lipnja u Tvornicu kulture.

Novi singl je još jedna najava s nadolazećeg albuma »In Spades«. Pjesma je nastala pod utjecajem egzotičnog sirovog stila kojeg se može čuti na albumima Led Zeppelina, a odlikuje ju sjajna produkcija i ističe sjajan bubnjarski potpis.

Novi album zakazan je za 5. svibnja za sjajnu etiketu Sub Pop. Najavljen je singlom “Demon In Profile”, a uz spomenuti novi “Arabian Heights”, ističu se i “Oriole” “Copernicus” i “Toy Automatic”. Album gura bend u novim smjerovima koje još nisu istražili dok se istovremeno nastavlja na njihovu misiju istraživanja veza između psihodeličnih soul simfonija, hard rock ili punk zvuka bendova kao što su Hüsker Dü, The Temptations ili Led Zeppelin i Lynyrd Skynyrd. Kritika ga već naziva jednim od njihovih najboljih radova.

Prije nego se otisnu na veliku europsku turneju, bend će krajem svibnja nastupiti u već rasprodanom The Apollo Theatre u New Yorku. The Afghan Whigs će u sklopu turneje posjetiti 17 zemalja u Europi, neki od koncerata su već rasprodani, a njihov popis uključuje i nastupe na poznatim Primavera Sound i Northside festivalima. Na premijerni hrvatski posjet, i jedini u regiji, dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture.

Kao predizvođač nastupit će hvaljeni britanski kantautor Ed Harcourt. U svojoj bogatoj karijeri Ed je ulovio nominaciju za prestižnu nagradu Mercury za album “Here Be Monsters”, objavio šest studijskih albuma i nekoliko EP-a te skladao za Sophie Ellis-Bextor, Palomu Faith i Marianne Faithful.

Ulaznice su u prodaji po 130 kn, dok je na dan koncerta cijena 150 kn. U prodaji je i izrazito limitirani broj VIP ulaznica po cijeni od 790 kn. Ta ulaznica uključuje druženje s bandom za vrijeme tonske probe, meet & greet i nešto iz merchandise ponude.

Komentari

komentara