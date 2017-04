Posthumno izdanje novog albuma Chucka Berryja, ploča »Chuck« bit će objavljena 16. lipnja, a čuti se već može singl, pjesma »Big Boys« na kojoj mu pomažu Tom Morello iz Rage Afainst the Machine te gitarist i tekstopisac Nathaniel Rateliff.



Posthumni Chuckov album prvi je njegov studijski rad nakon 1979. godine i albuma »Rock it« pa je sigurno da će privući veliku pažnju. Za sada se zna da je sve što je snimljeno u duhu onoga po čemu je i postao nezaobilazni čimbenik u povijesti rock glazbe, a kroz neke pjesme direktno se prisjeća prošlosti pa je, primjerice, pjesma »Lady B. Goode« svojevrsni nastavak pjesme »Johnny B. Goode« a »Jamaica Moon« je svojevrsna obrada čuvene »Havana Moon« objavljene na njegovom debitantskom albumu, ploči »After School Session« iz 1957. godine. Album je, što je već poznato, posvetio svojoj dugogodišnjoj supruzi, a to je Themetta »Toddy« Berry s kojom je bio u braku punih 68 godina i kojoj je posvetio pjesmu »Wonderful Woman« u kojoj je i stih – »My darlin’, I’m growing old! I’ve worked on this record for a long time. Now I can hang up my shoes!« Kao da je predosjećao svoj odlazak.

Komentari

komentara