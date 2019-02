Nakon poduže diskografske pauze naša mlada kantautorica Lovely Quinces objavila je novi singl “Sick In The Head”.

Nastala tijekom Dunjinih višegodišnjih eksperimentiranja u studiju Marka Mrakovčića, pjesma je snimljena krajem 2017. uz pomoć prijatelja glazbenika i to Gorana Nježića (Punčke, ###) na bubnjevima i Anje Tkalec (Punčke) na basu. Mark Mrakovčić je i ovoga puta bio zaslužan za produkciju i mix pjesme.

Dunja Ercegović je svoj povratak pred uši i oči slušatelja najavila prošlog tjedna objavom sjajne obrade klasika Marthe Wainwright “Blood Motherfucking Asshole”, a single “Sick In The Head” prikazuje njen žešći i električni zvuk s kojim je godinama eksperimentirala u pauzama svojih, standardno čisto akustičnih, snimaka.

Lovely Quinces se na sceni pojavila početkom 2013. godine demo snimkom pjesme “Wrong House” koja je preko noći postala underground hit. Prvo službeno izdanje objavila je u rujnu iste godine, a EP “No Room For Us” proglašen je albumom godine na većini godišnjih lista najboljih domaćih izdanja. Konceptualni album “Meet Me In Moscow” uslijedio je 2015., uz povremena izbacivanja singlova od tada. Koncertno je Dunja izrazito aktivna od samih početaka, te iza sebe ima dvije američke i nekoliko europskih turneja, nastupe na SXSW i Primavera festivalima, te jednomjesečnu europsku turneju s bendom Giant Sand. Kao podrška je otvarala koncerte za imena kao što su Tame Impala, Kurt Vile &The Violators, The Kills, Morcheeba i mnoge druge.

