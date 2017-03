Amy Lee, pjevačica sastava Evanescence koji je ovih dana objavio kompilacijski album »Lost Whispers« iskazala se ovih dana i kao solo izvođačica pjesmom »Speak to Me«, glazbenom temom iz filma »Voice From the Stone« redatelja Erica D. Howella u kojem glavnu ulogu ima Emilie Clarke, znana ljubiteljima serije »Igra prijestolja« po ulozi Danerys Targaryen, kraljice zmajeva.

Iznimne vokalne mogućnosti Amy Lee potvrdila je u skladbi koja u sebi nosi dramatiku ove mračne triler/horror priče koja se zbiva u Toskani pedesetih godina prošlog stoljeća.

