Steve Perry, pjevač nekad vrlo popularnog američkog hard rock sastava Journey nije nastupio na inauguraciji grupe u Rock and Roll Hall of Fame, no još je veća vijest da radi na novom albumu.

Ove godine, možda već u svibnju kako govore neke najave, trebao bi se pojaviti njegov novi studijski album, prvi nakon što je pred pune 23 godine, dakle 1994., objavio „For the Love of Strange Medicine“. Perryjev povratak rezultat je posljedica osobne tragedije. Naime, kako piše Rolling Stone, album je reakcija na smrt žene s kojom je nekoliko godina Perry bio u strastvenoj vezi, a preminula je od raka dojke. Ta se tragedija dogodila prije četiri godine, a protiv boli i tuge Perry se, između ostalog, borio i pisanjem stihova i skladanjem pa je tako nastao ovaj katarzični album koji će svakako izazvati pažnju čim se pojavi.

