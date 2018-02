Smashing Pumpkins ipak se iznova okupljaju, ako ništa zbog ljetne američke turneje.

Vijest koja će obradovati ljubitelje ovog mračnog američkog alter rock sastava kaže kako su na zajednički rad pristali pjevač i tekstopisac Billy Corgan, gitarist James Iha te bubnjar Jimmy Chamberlin, a basistic D’Arcy Wretzky odbila je mogućnost da iznova stane na pozornicu.

Nakon 2000. godine prvi zajednički nastupi odvijat će se pod nazivom „The Shiny and Oh So Bright tour“, a prvi će koncert biti održan 12. lipnja u Gila River Areni u gradu Glendale (Arizona), a završni nastup trebao bi se dogoditi 7. rujna Ford Idaho Centru u gradu Boise, Idaho.

Po riječima samih članova tom će turnejom obilježiti 30 godina od osnivanja, a svirat će pjesme s prvih pet objavljenuh albuma nastalih u razdoblju od 1991. do 2000. godine.

Komentari

komentara