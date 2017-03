Višestruko nagrađivani, jedni od najpopularnijih hip-hop, live dance sastava globalne glazbene scene Stereo MC’s, nastupaju 11. lipnja na Tvrđavi sv. Mihovila, najavljeno je u utorak iz Javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik.



Ta svjetska plesna atrakcija svoj je put započela u drugoj polovici 80-tih godina prošlog stoljeća iz britanskog podzemlja acid house scene te je zahvaljujući svojem originalnom zvuku temeljenom na miksu različitih žanrova elektronske glazbe vrlo brzo stekla velik broj fanova, stoji u najavi iz šibenske ustanove Tvrđava kulture.

Stereo MC’s danas mnogi smatraju pionirima britanske dance scene i prvim britanskim hip-hop bandom koji se uspio probiti u vrhove američkih top ljestvica. To su napravili albumom ‘Elevate My Mind’ nakon kojeg je uslijedila suradnja s Jungle Brothers te omogućila sljedećem albumu ‘Supernatural’ da dodatno afirmira grupu na globalnoj razini.

Njihovi hitovi vladali su eterom u 90-ima, a pjesma i album ‘Connected’ postali su svojevrsni evergreen i zaštitni znak grupe.

Stereo MC’s remixali su za mnoge poznate izvođače poput grupe U2, PM Dawn, The Disposable Heroes of Hiphoprisy, Monie Love, Queen Latifah i Madonnu.

Usprkos slavi i brojnim turnejama, bend je uzeo sedmogodišnju pauzu. Zahvaljujući suradnji s Madonnom, ranih 2000-ih odlučili su se vratiti korijenima i snimiti nove stvari što je rezultiralo novom motivacijom i odličnim albumima ‘Deep Down & Dirty’, ‘Double Bubble’ i ‘Emperor’s Nightingale’.

Sasvim je sigurno da će Stereo MC’s u svom punom sastavu, sa snažnim ženskim vokalima i vrhunskim vizualnim projekcijama napraviti nezaboravnu večer visoko nad Šibenikom, uz hitove ‘Step It Up’, ‘Deep Down and Dirty’, ‘We Belong in This World Together’.

