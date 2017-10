Nakon godinu dana u Močvaru se vraća Tides from Nebula – bend koji u kratkom vremenu itekako vrijedi vidjeti dvaput. Koncert je zakazan za 18. listopada.

Osnovani 2008., vrlo su brzo prepoznati kao odličan live bend, ali i umjetnici koji teže bazičan post rock odvesti dalje, stvarajući zvučne slike prije nego kalkulirane kompozicije. Muziku Tides from Nebule karakterizira postupna ekspanzija zvuka u nepregledne prostore, čija vividnost na svakom albumu dobiva na ambiciji i težini.

Album »Aura« iz 2009. bio je odlična startna pozicija ponudivši kvalitetno tumaranje odlikama žanra, dok su se »Earthshine« i »Eternal Movement«smjelije poigravali eteričnošću i ambijentalnošću. »Safehaven« iz 2016., koji promoviraju i na sadašnjoj turneji, dodao je sasvim novu dimenziju njihovoj glazbi ekstenzivnijom upotrebom ženskih vokala.

Pozornicu su dijelili s velikanima poput Cynica, sleepmakeswavesa, After The Buriala, Monumentsa, Obscure Sphinxa, The Oceana, a kao inspiraciju navode širok spektar bendova – od Explosions in the Sky do Radiohrada, Deftonesa pa i M83.

