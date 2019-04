Iznimno talentirani i uspješni mladi britanski kantautor Michael Kiwanuka nastupit će 10. srpnja na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, najavio je organizator Tvrđava kulture Šibenik.

Autentičnom zvuku soula i bluesa koji kao da je izvučen s vinila šezdesetih godina, Kiwanuka pridružuje elemente indie i folk rocka, stvarajući suvremene pjesme vintage ugođaja. Godine 2012. osvojio je nagradu BBC Sound za najboljeg mladog glazbenika u usponu i objavio debitantski album »Home Again« koji je ostvario izniman uspjeh kod publike i kritike i priskrbio mu nominaciju za nagradu Mercury. Otada je Kiwanuka stekao zvjezdani status. Albumom Love & Hate samo je pojačao dojam umjetnika čiji opus odolijeva vremenu.

O njegovoj popularnosti svjedoči činjenica da su pjesme s albuma pronašle mjesto u najpopularnijim serijama današnjice: singl »Cold Little Heart« bio uvodna tema za seriju »Male laži«, a hitovi poput »Black Man in a White World« prisutni su i u drugim popularnim serijama poput »The Get Down«, »Lovesick«, »Dear White People« i »Suits«. U jednom od najatraktivnijih koncerata ljetne sezone u Hrvatskoj uživat će samo 1.077 sretnika koji ulaznice nabave na vrijeme.

Ovo će biti drugi koncert Michaela Kiwanuke u Hrvatskoj. Prvi put je nastupio 2017. na zagrebačkom INmusic festivalu.

Komentari

komentara