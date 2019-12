Nakon pet godina, Stray Dogg, melankolični beogradski folk/americana bend vraća se u Rijeku, nastup je zakazan za petak 10. siječnja na botelu Marina, a u sklopu programa Distune vam predstavlja.

Koncert će ujedno i poslužiti kao promocija aktualnog albuma »Look At The Moon«, no na set listi će se naći i probrani hitovi s prijašnjih albuma. Album »Look At The Moon«, objavljen 2018. za Odličan hrčak, inspiriran je temama ljubavi, a na njemu gostovalo dosta različitih glazbenika. Bend se nije držao ni tradicionalnih instrumenata, nego su eksperimentirali i dotakli se i elektronike. Tako je zvuk benda odlična mješavina americane, indie rocka i folka upakirana u melankolične aranžmane koji Stray Dogg nedvojbeno izdvajaju kao jedne od predvodnika nove autorske scene koja buja širom regije, a bend je u izuzetno kratkom roku izgradio kultni status.

Upravo svirajući melankolični indie rock, privukli su pažnju i inozemnih izvođača, uz suradnje s američkim kantautorom Devendrom Banhartom na prekrasnoj pjesmi »Time«, kao i Lisom Hannigan s kojom su snimili obradu pjesme »Courting Blues«.

Izvorno zamišljen kao samostalni akustični lo-fi projekt mladog Dušana Strajnića, Stray Dogg poprilično brzo i uspješno poprima konture čitavog benda, 2011. izbacuju debitantski album »Almost« čiji je istoimeni najavni singl proglašen pjesmom godine, a već godinu kasnije i »Fire’s Never Wrong«. Nasljednik dolazi u obliku izuzetno hvaljenog »Come Along Wind«, te je upravo objavljen najnoviji »»Look At The Moon«.

Ulaznice u pretprodaji stoje 40, a na dan koncerta 60 kuna, a mogu se kupiti putem sustava Entrio, te u Dallas music shopu u Rijeci. Važno je istaknuti kako je broj ograničen na stotinu.

Komentari

komentara