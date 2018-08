Riječki Let 3 nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture, u subotu 22. rujna, po prvi put nakon šest godina.

Let3, jedan od naših najuspješnijih i najdugovječnijih bendova, u klubu u Šubićevoj zabilježio je neke od svojih antologijskih nastupa, poput prvog zagrebačkog pojavljivanja nakon uskrsnuća u studenom 2000. i svirke na Trećem festivalu svjetskog kazališta kada su, između ostalog, jako uvjerljivo izveli pjesmu «Beautiful Day» grupe U2. Tvornici su se vraćali još nekoliko puta, no posljednji otvoreni nastup zabilježen je 31. prosinca 2011., dakle prije više od šest godina.

U proteklih šest sezona Let 3 je bio diskografski aktivan objavivši dva izdanja – «Kurcem do vjere / Thank You Lord» i «Angela Merkel sere» – ali, što je važnije, nije prestajao sa svirkama. Ocjena koji su zasluženo ulovili još prije tri deseteljeća i dalje je neizostavan epitet vezan uz ovu riječku petorku. Uz sve kontroverze koje ih prate Let3 je bio i ostao vjerojatno najbolji live bend ovih prostora.

Prilika da se još jednom dokažu pred zagrebačkom publikom dolazi 22. rujna i to u novom i rekonstruiranom prostoru u Šubićevoj koji će moći primiti čak 2200 ljudi. Završetkom ove faze preuređenja Tvornica kulture postaje daleko najveća koncertna dvorana u Hrvatskoj. Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kn.

Komentari

komentara