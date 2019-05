ZAGREB Nakon više od 40 godina stanke, legendarni jazz rock glazbenik Tihomir Pop Asanović ovog će petka u zagrebačkom Vintage Industrial Baru održati povratnički koncert. Jedan od najboljih europskih orguljaša i pionir jazz fusiona ovih prostora nastupit će uz vokalisticu Sabrinu Hebiri i prateći bend Prijatelji, a to će biti njegov prvi cjelovečernji susret s hrvatskom publikom.

Starim hitovima i novim povratničkim pjesmama u svom prepoznatljivom aranžmanu, Asanović uz bend i goste iznenađenja priprema večer prožetu novim, inspirativnim viđenjem jazz rocka i funka uz nezaobilazan povratak u prošlost, poručuju iz Croatia Recordsa.

Prvom cjelovečernjem koncertu u Hrvatskoj prethodilo je novo studijsko izdanje »Povratak prvoj ljubavi/Return to the First Love« koje je u dva mjeseca od izlaska oduševilo kritičare i zaljubljenike u njegovu specifičnu simbiozu progresivnog jazza, funka i rocka te se popelo na listu najprodavanijih albuma u zemlji.

Album objavljen u CD i vinilnom formatu donosi nove pjesme u verzijama na hrvatskom i engleskom jeziku, glazbene bisere na makedonskom te nekoliko starijih pjesama u osvježenom ruhu. Na njemu je Asanović okupio renomirane regionalne glazbenike, jazz suborce s kojima je svirao tijekom karijere.

Bend Prijatelji, osim riječke pjevačice Sabrine Hebiri, čini impresivna sviračka postava: gitarist Jani Moder, basist Davor Črnigoj i bubnjar David Morgan, dok se u gostujućim ulogama na albumu pojavljuju Vlatko Stefanovski, Dragan Jelić, Radomir Mihajlović Točak, Nenad Čanak, Vedran Božić, Primož Grašič, Amir Gwirtzman, Drago V., Aki Rahimovski, Janez Bončina, Vlado Janevski, Karolina Gočeva, Saša Antić, Tone Tuoro i Vinko Mihić.

