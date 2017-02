Tri petine riječke grupe Let 3 – Damir Martinović Mrle, Matej Zec i Ivan Bojčić – jučer su u kreativnom studiju dizajnera Jurja Zigmana u Kostreni isprobavali kostime koje će sutra nositi na Antivalentinovu, drugom izdanju koncertnog spektakla koji će u zagrebački Dom sportova osim njih dovesti i grupe Psihomodo Pop, Stampedo i S3ngs. Zoran Prodanović Prlja i Dražen Baljak probi nisu nazočili jer su već otputovali u Zagreb gdje je u bendovskoj režiji sinoć održan »warm up party«, disco DJ-set u Jiggy baru.



Nakon fantastičnih kostima koji su pratili njihov glazbeno-scenski projekt i album »Angela Merkel sere«, poznati kostrenski dizajner i članovi popularne riječke grupe suradnju su nastavili i na projektu Antivalentinovo koji su letovci inicirali uoči prošlogodišnjeg Dana zaljubljenih. Ovogodišnji koncert koji se održava pod motom »Ništa ljubav, turbo karanje!« otvorit će novom pjesmom »Karmen« koja će prvi put biti uživo izvedena upravo u Domu sportova. Pjesma je inspirirana Bizetovom operom »Carmen« gdje su u fokusu život i ljubavne nedaće prelijepe Karmen.

– Na projektu »Angela Merkel sere« imali smo super suradnju i drago mi je da surađujemo i dalje. To je segment koji volim. Osim što radim za izvođače popularne glazbe i štošta drugo, radim i za njih rokere. Tema ovih kostima bila je rock Karmen. Počeo sam raditi klasične, lakirane rokerske jakne, a onda mi je palo na pamet kako bi bilo super aplicirati na jakne lutke koje podsjećaju na Karmen, ili dame iz Moulin Rougea. To se super spojilo jedno s drugim tako da sam baš zadovoljan. Svi članovi benda nosit će jakne s lutkicama, i svi će biti jako dobro stilizirani, kao da su boy band, otkrio nam je Zigman i dodao:

– Crveno-crna kombinacija – to je Karmen, a ove lutkice na jaknama su zapravo njihove obožavateljice.

Suradnjom s cijenjenim modnim stručnjakom iznimno su zadovoljni i članovi grupe Let 3.

– Sa Zigmanom imamo predivnu suradnju. Kad smo počeli dogovarati ove kostime, rekao sam mu da imamo novu pjesmu »Karmen« čija je pokretačka energija glavna junakinja opere. Juraj je rekao da bi baš volio raditi »Carmen«, ali ovo je nešto drukčije. Danas smo prvi put vidjeli što je napravio i oduševljen sam, ne mogu doći k sebi od oduševljenja. Baš me iznenadio! Sve je bila njegova ideja. Ogrtač ukrašen kondomima je moja ideja, on je još u izradi, to će biti iznenađenje, rekao je Mrle.

Novom pjesmom Let 3 najavljuje novi nosač zvuka koji bi mogao biti gotov već do sljedećeg Antivalentinova.

– Antivalentinovo se pretvorilo u festival. Ovo Antivalentinovo nikako ne smijete propustiti zato što promoviramo novu pjesmu koja označava početak rada na našem novom albumu, zato što će biti fenomenalna atmosfera, zato što ove godine s nama nastupaju i Psihomodo Pop, Stampedo i S3ngs. Program počinje u 19 sati, a veselju i zabavi neće biti kraja, zaključio je Mrle.

