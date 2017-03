Zbog izuzetnog interesa publike iz cijele Europe, posljednji, limitirani kontigent festivalskih ulaznica za Sea Star po cijeni od 259 kuna u prodaji će biti najkasnije do nedjelje, 2. travnja, ali i kraće ukoliko se trenutačnim tempom rasprodaju i prije toga.

Fantastična reakcija fanova, značajno je ubrzala plan prodaje i u ponudi ostavila izuzetno malo ovih ulaznica s 40 posto popusta u odnosu na finalnu cijenu. Festivalske karte za Sea Star Festival kupiti se mogu on line i na svim fizičkim prodajnim mjestima Entria i Ticketshopa, a uz njih dostupan je VIP Gold karte po cijeni od 749 kuna te jednodnevne ulaznice po cijeni od 199 kuna.

Prvo izdanje Sea Star Festivala održat će se u umaškom Stella Maris kompleksu. Zagrijavanje počinje u četvrtak, 25. svibnja. Festival će punom snagom živjeti petak 26. i subotu 27. svibnja, oba dana već od podneva pa sve do ranih jutarnjih sati. U nedjelju, 28. priprema se after program za one najizdržljivije.

Line up će sadržavati oko 70 izvođača raspoređenih na 6 pozornica, a predvode ih The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Pendulum DJ set, Modestep (Live), Elemental, Brkovi, Jonathan, Bad Copy, Kiša metaka, Sassja, Krankšvester, Artan Lili i brojni drugi. Exit Ljeto ljubavi 2017. počet će upravo u Umagu, te se nastaviti na tri festivala: Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. lipnja, Exitu, koji počinje Get EXITed događajem 5. s Killersima i nastavlja se od 6. do 9. srpnja te Sea Danceu od 13. do 15. istog mjeseca.

