Trinaest bendova nastupit će na četvrtom Dark O Metal Festu koji će se danas i sutra održavati u prostoru bivše Tvornice papira.

Večeras u Harteri publiku očekuju: Meant to Be, Mist, Eruption, Po’ metra crijeva, Ultra-Violence i Epicentar, a sutra: Chemical Exposure, Diamond Dust, Old Night, Czaar, Cold Snap, Melechesh i Ad nauseam.

Osim osnovnog glazbenog dijela programa, održat će se i bogati popratni program. Svakog dana od 20:00 do 04:00 biti će aktivan i popularni Glam Floor koji će poslužiti kao svojevrsna »chill« zona za sve posjetitelje festivala. Za najmračniji ugođaj i atmosferu pobrinuti će se i udruga The Hauntlings koja će Harteru urediti u skladu s temom festivala i pretvoriti je u pravu kuću strave pod nazivom Dark »O« Haunted House. Na festivalu će se naći i Monster Drummer Booth gdje će svi bubnjari moći pokazati svoje vještine, a najbolji će biti nagrađeni. Drugog dana festivala u 18:00 sati bit će održan metlotrk – posebna utrka za metalce na metlama s bogatom nagradom za najbržeg i najspretnijeg metal-metlotrkača/čicu. U subotu u 20 sati bit će održana projekcija češko-slovačkog filma »Para pored rijeke – Američki san trubača Laca Deczija« redatelja Roberta Kirchhoffa i Filipa Remunda.

U subotu će se od 10:30 do 17:00 održati i Metal Beach Party na popularnoj Empeduji (Morski prasac 2).

Festival ima i svoj humanitarni karakter pa će se tako ove godine donacije prikupljati za Košarkaški klub Kostrena, košarka u kolicima. Akcija je nastala i započela u suradnji riječkih udruga Fluminense Riders MC, Rijeka Tattoo Expo i Ri Rock.

Cijena festivalske ulaznice iznosi 100 kuna u pretprodaji i 130 kuna na dan festivala. Cijena jednodnevne ulaznice je 70 kuna u pretprodaji i 80 kuna na dan. Ulaznice su u prodaji u Dallas Music Shopu te u sustavu Eventima, na štandu na Korzu i na web-stranici Eventim.hr. Službeni prijevoznik festivala je HŽ putnički prijevoz. Posjetitelji za prijevoz vlakom mogu ostvariti popust od 40%.

PETAK

MAIN FLOOR

20:00-20:35 Meant to Be

20:50-21:25 Mist

21:40-22:25 Eruption

22.40-23:30 Po’ metra crijeva

23:45-00:45 Ultra-Violence

01:00-01:45 Epicentar

SIDE PROGRAM

18:00-04:00 Haunted House

20:00-04:00 Glam Metal Party

19:00-00:00 Monster Drummer Booth

SUBOTA

MAIN FLOOR

19:30-20:00 Chemical Exposure

20:15-20:45 Diamond Dust

21:00-21:45 Old Night

22:00-22:45 Czaar

23:00-00:00 Cold Snap

00:15-01:15 Melechesh

01:30-02:30 Ad nauseam

SIDE PROGRAM:

10:30 Polazak na Metal Beach

17:00 Povratak s Metal Beach

18:00-20:00 Metlotrk

18:00-04:00 Haunted House

20:00-00:00 Monster Drummer Booth

20:00-21:00 KineDok na Dark O Metal Festu IV

20:00-04:00 Glam Metal Party

Ulaz na festival je otvoren u petak od 18:00 sati, u subotu od 17:00 sati (osim za korisnike kampa)

