Jedan od ponajboljih domaćih rokera i najzanimljivijih live izvođača Damir Urban i njegova Četvorka – Sandi Bratonja, Marko Bradaschia, Luka Toman i Saša Markovski – održat će koncert u Rijeci, u Pogonu kulture 27. prosinca s početkom u 22 sata.

Bez sumnje, jedan od naših najvažnijih glazbenika i autora Damir Urban i njegova Četvorka, u postbožićno vrijeme dolazi u prostor Pogona kulture, i donosi koncertnu inventuru svog kompletnog opusa. Od Laufera do Četvorke, od klasika do novijih pjesama, Pogon će zborski pjevati »Svijet za nas«, »Moja voda« i »Mjesečev rog«, »Black Tattoo«, »Mala truba« i »Mjesto za mene«, »Odlučio sam da te volim«, »Nebo«, »Astronaut«…

Urbanovi koncerti su u pravilu uvijek rasprodani, a privrženost publike sjajno je objasnio u jednom intervjuu.

– Mislim da su vremena lošija. Prije, dok je bilo nešto bolje, možda smo bili nešto manje vidljiva glazbena opozicija. Sada, kada su vremena takva kakva jesu, jedan dio publike osjeća se, na neki način, ugroženo. I uši su im ugrožene, a i ljudskost je ugrožena. Izvođači poput nas dobivaju nešto odaniju publiku nego kada bi sve bilo idealno, kazao je tada Urban.

Jedan on najimpresivnijih live bendova regije ove će zime svirkom uveličati i obilježavanje 20 godina najveće koncertne dvorane u Zagrebu. Urban & 4 se tako vraćaju u Tvornicu kulture, na tradicionalni predbožićni koncert.

No kako to uvijek s Urbanom biva, ulaznice za prvonajavljeni koncert zakazan za subotu, 7. prosinca su rasprodane, te je vrlo brzo pridodan još jedan koncert i to u petak, 6. prosinca

Ulaznice za Rijeku

Ulaznice za riječki koncert u prodaji su od jučer, a do 15. studenoga njihova je cijena 90 kuna, cijena raste na 100 kuna do 26. prosinca, a na dan koncerta njihova će cijena biti 120 kuna.

Ulaznice se mogu kupiti u The Beertiji na Trsatu, riječkom Dallas music shopu i Croatia records music shopu, te na svim prodajnim mjestima i online u sustavu Entrio.

Komentari

komentara