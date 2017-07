Žiri Karlovačko RockOff festivala odabrao je izvođače koji će se na jesen predstaviti na četvrtom izdanju ovoga glazbenog natjecanja.

Na pozornicama festivala ove godine će svirati: Garage in July, Brain Holidays, Jam Ritual, Mel Camino, Mirna, Dno, Ti, ja i moja mama, Dosh Lee, Matt Shaft, EOT, Manntra, Mjuzikl, Harvo Jay, Scarlet Notes, Cubies, Nezahvalnici, Audio Detektiv i Miceks. Pobjednici koncertnih večeri ulaze u superfinale gdje ih očekuju vrijedne nagrade. Podsjetimo da su se ove godine spojili Karlovačko RockOff i Hartera, što će festivalu dati dodatnu glazbenu dimenziju. Ovom prilikom predstavljamo varaždinski rock bend Jam Ritual

Pozitivna iskustva

Zašto ste se prijavili na Karlovačko RockOff festival i je li vam ovo prvi put da ste na ovom festivalu?

– Na Karlovačko Rockoff festival prijavili smo se zbog želje za svirkama te poučeni dobrim iskustvom od prije dvije godine kad smo također bili odabrani za finaliste istog festivala. Odlučili smo još jednom prisustvovati ovom događaju koji ujedinjuje mlade bendove iz Hrvatske te uz druženje i glazbu steći novu publiku.

Što mislite da je presudno za pobjedu na festivalu?

– Presudno je dati svoj maksimum u izvedbi, a o pobjedniku neka odluči žiri. Prošlog puta nismo bili pobjednici, ali to nam nije srušilo samopouzdanje. Čak štoviše, u proteklih dvije godine marljivo smo radili na glazbi benda, usavršavanju sviračkih kvaliteta te podizanju ljestvice vlastitih live performansa. U međuvremenu potpisali smo i ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records.

Nova zvučna slika

Kako je došlo do pjesme kojom ste se predstavili na festivalu?

– Pjesma »Uranjam« je naš drugi singl na hrvatskom jeziku. Prelaskom na hrvatski jezik malo smo i žanrovski promijenili zvučnu sliku benda koja je s rock’n’roll glazbe poprimila elemente moderog pristupa što uključuje koketiranja s analognim synthevima te ubacivanju višeglasja u aranžmane koji su i produkcijski posložili trenutnu sliku Jam Rituala, čime smo i više nego zadovoljni.

Što za vas pobjeda na festivalu predstavlja i je li vam važno pobjediti?

– Pošto su nagrade itekako privlačne, promjenilo bi se to da bi definitivno prije mogli izbaciti materijal na kojem radimo jer s financijske strane i dalje spajamo kraj s krajem, ali to nam ne predstavlja nikakav problem jer smo svi entuzijasti i zaljubljenici u to što radimo. Važnost pobjede ne umanjujemo, ali s ili bez nagrada, mi ćemo i dalje gurati po svojem kako smo i u zadnjih osam godina postojanja benda.

Što nakon festivala, kakvi su vam planovi za budućnost?

– Planovi su zacrtani, a to nam se čini najbitnijim. Kontinuirani rad je stalni plan, a što će se sve otvarati putem, to ćemo tek vidjeti. Naravno u planu je novi album, spotovi ,koncerti.

