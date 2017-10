U izdanju njemačke izdavačke kuće AGR TV Records iz Hamburga uskoro će biti objavljen »First Date«, prvi album riječke grupe Sarah & The Romans. Kako je došlo do suradnje s tom kućom, što im ona donosi, o čemu pjevaju u svojim pjesmama itd. razgovarali smo s članovima benda: Sarom Blažić, Goranom Trohom i Igorom Willheimom.

Pjesme ljubavne

Igor: Unazad pola godine, počeli smo slati mailove po Europi i Americi, singl po singl, tražeći izdavača za album. Zainteresirane su bile izdavačke kuće iz Kanade, Amerike, Švedske i Njemačke. Nijemci su po tom pitanju bili najkonkretniji i u nekoliko mjeseci sve smo dogovorili s njima, potpisali ugovor i krenuli u realizaciju albuma.

Goran: U Hrvatskoj nismo pokušavali naći izdavača jer je cijeli materijal usmjeren na strano tržište, pjesme su na engleskom, muzika je takva da više prolazi vani nego ovdje.

Kad će biti objavljen album i što će se naći na njemu? Tko su autori vaših pjesama?

Goran: Na albumu imamo 11 pjesama. Od toga je 10 autorskih, a jedna je obrada instrumentala na temu Kekeca »Dobra volja je najbolja« u našem aranžmanu. Što se tiče autora, mogu reći da ih mnogo, pogotovo autora tekstova. Kako su tekstovi na engleskom, trudimo se da ih pišu izvorni govornici. Ali tu je i naš lektor koji nas uvijek prati, Englez s riječkom adresom Martin Mayhew. Kako je i sam muzičar, odlično se uklopio u našu priču. Glazbu i aranžmane potpisuju članovi benda.

Igor: Album izlazi 27. listopada, a u dogovorima smo i za drugi album na kojem već radimo, svi demo materijali su snimljeni. Još nismo sigurni za naslov, možda bude »Second chance«, ako »First date« ne prođe.

O kojim temama pjevate?

Sara: Teme su ljubavne. Album se zove »First date«, kao prvi spoj, ali kao i prvi spoj našeg benda s publikom… Može se interpretirati na različite načine, ali sve na pozitivno i sve na dobro. Tekstovi su uvijek ljubavni, optimistični, što je i poruka bluegrassa koji mi sviramo: sve je veselo, pozitivno, a kad ti se dogodi nešto loše, zaboraviš, ideš dalje i uvijek je dobro.

Za vas su čuli i »preko bare«: nominirani ste za Texas Sounds International Country Music Awards. Kako je došlo do te nominacije? Znači li nominacija da u studenom idete na dodjelu u Ameriku?

Goran: To je međunarodni festival na kojem nastupaju bendovi koji nisu američki. Kandidirali smo se za nastup, poslali materijal, svidjelo im se što sviramo i dobili smo poziv na gostovanje. Festival je natjecateljskog karaktera u više kategorija. Svakako nam je velika čast da su nas pozvali. Nakon toga sviramo u Norveškoj te ćemo vjerojatno nastupiti u i Švedskoj.

Otvorena vrata

Vaš prvi singl »Smoke in the Wind« prošle je godine izabran za Bluegrass pjesmu mjeseca prema izboru američkog Akademia Music Awards. Što vam znači to priznanje?

Goran: Da, pjesmu smo poslali po preporuci jednog radijskog DJ-a iz Houstona kojem se dopala naša glazba. Pjesma je izabrana za najbolju pjesmu mjeseca lipnja u svojoj kategoriji. To nam je doista otvorilo vrata u svijetu glazbe, a time i donijelo brojne kontakte. Tako smo se primjerice povezali s plesnom grupom iz Tennesseeja koju smo pet dana pratili u Zagrebu, oni su plesali, a mi smo svirali.

Igor: Bilo je to na Međunarodnoj smotri folklora, izuzetno iskustvo. Glazba nas je spojila i ostvarena je odlična suradnja tako da ćemo plesnu grupu iz Tennesseeja nastaviti pratiti i dalje na europskim plesnim festivalima. Tom prilikom smo upoznali i grupu Indonežana, među kojima je bio Agung koji svira talempong. To je instrument sličan ksilofonu ali proizvodi magičan ton koji nas je tako oduševio i ugodno iznenadio pa smo Agunga zamolili da nešto snimi s nama, što smo i realizirali u jednoj pjesmi. U tome je čar naše glazbe, u nju umiksamo sve što nam se sviđa. U istu pjesmu smo ukomponirali i flautu koja ima baroknu temu.

Sara: Igor je odlično primjerom opisao zašto mislimo da smo originalni i koja nam je vizija. Američki bendovi kopiraju tradicionalne bluegrass bendove, europski bendovi opet kopiraju američke, a mi nikog ne kopiramo.

Možemo se prisjetiti kada je i kako nastao bend; tko su njegovi članovi i jeste li otpočetka djelovali u ovako velikom sastavu?

Goran: Bend Sarah & The Romans postoji od 2014. godine, a trenutno brojimo deset članova. Imali smo suradnju i s muzičarima iz Ljubljane, neki stalni članovi su iz Zagreba… Djelujemo u trokutu Rijeka-Zagreb-Ljubljana. Trudimo se da nam je muzika zanimljiva, originalna i iznenađujuća. Jedan instrument se pojavi u cijeloj pjesmi, drugi u dvije muzičke rečenice i onda ga više nema. To daje vrckavost, dinamiku, boju zvuka. A da bi to funkcioniralo i bilo zanimljvo, moraš imati mali orkestar.

Glazba za mlade

Gdje (najviše) nastupate, gdje vas se može poslušati?

Igor: U Rijeci ćemo imati promociju albuma nakon što izađe, trenutno još ne znamo kad. Za sada, većinom nastupamo na festivalima. Na našim prostorima samostalne koncerte trenutno nemamo, ipak nas je puno pa to ne možeš naplatiti. Ali smo sretni kad sviramo za dobar steak i za dobro vino (smijeh). Bitno da nismo gladni.

Gdje ste snimali album?

Goran: Materijali su snimani u studijima Mr Lucky i Just Sound u Rijeci te u Metrou u Ljubljani. Snimatelji su bili: Mladen Srića, Klaudio Kolar i Janez Križaj koji ujedno potpisuje i mix i mastering za pjesme.

Svirate jedinstvenu kombinaciju različitih žanrova. Kojih sve?

Goran: Jedinstveni smo u svakom slučaju jer ne ponavljamo i ne kopiramo tradicionalni bluegrass. Što je to zapravo? To su naše polke i valceri, naša europska muzika, srednjoeuropski folk koji je nama stalno tu u uhu. Bluegrass je akustičan, nema električnih gitara, nema bubnjeva, puno je drvenih, toplih instrumenata. Cijela ideja je jako optimistična, pozitivna… Takvi smo duhom, takva nam je i glazba.

Jeste li prepoznati u Hrvatskoj?

Sara: Prepoznati smo, ali u uskim krugovima. Ali opet mi ne sviramo tradicionalni bluegrass. Starijoj publici to nije to, mi stvaramo glazbu za mlade. Puštaju nas na našim radiostanicama, dosta nas puštaju vani, recimo britanske stanice, a mnogo više američke… Jedna pjesma nam je bila u Top 10 u Missouriju.

Pjevačica Sara Blažić je od početka s vama?

Igor: Da, upoznali smo se na karaokama, ostavila je dojam na nas jer je imala vrlo zanimljiv glas. Uz nju su pjevačice u bendu i Nikolina Akmadža i Matea Dujmović koja je svirala flautu na jednoj pjesmi.

Petrali je kralj

Surađujete i s 92-godišnjim pjevačem Brunom Petralijem. Možete li nam otkriti nešto više o tome?

Goran: Da, paralelno s ovim bendom radimo i na projektu Sarah & The Romans feat. Bruno Petrali.

Igor: Petrali je kralj. Ima 92 godine, zna svu glazbu, sve o sportovima. S njim smo snimili duet, obradu pjesme »Samo jednom se ljubi« – »Una sola volta ci si ama«, s njegovim originalnim prijevodom. Užitak je bio raditi s Petralijem tako da smo snimili još dvije pjesme, obradu pjesme »Bambina« Nene Belana koju je on preveo na talijanski i obradu pjesme »Sve moje jeseni su tužne« Žarka Petrovića koju je Petrali pjevao u originalu davne 1957. godine.

Goran: Također radimo i poseban album s Ivom Santini, mladom kantautoricom iz Rijeke, koja je ujedno i autorica jednog teksta na našem prvom albumu. Album sa Ivom će biti nešto inovativno, drugačije. Njezin žanr je folk etno, a inače svira keltsku harfu i ukulele.

ČLANOVI BENDA

Pjevačice: Sara Blažić, Nikolina Akmadža, Matea Dujmović

Violina: Antun Stašić, Nikola Čeran, Mislav Salopek

Mandolina: Roman Tomašković

Bendžo: Goran Troha

Gitara: Boris Luka Luković

Gitara: Zoran Bebe Petrović

Kontrabas: Domagoj Zubo Zubović

Usna harmonika: Ivica Dujić

Bubnjevi : Suzan Vidović

Nature instruments: Igor Willheim

Gosti na albumu

Anja Hrastovšek i Jasna Žitnik, Ivana Marić, Artemija Stanić, RiverBlue (Vedran i Ivana Mlakar), Mirna Škrgatić, Mladen Srića, Nataša Manestar, Damjan Vasiljević, zbor Sempre Allegro Rijeka, Dino Džopa Šemsudin, Vanja Dizdarević, Damjan Grbac, Tilen Stepišnik, Dušan Pjer Ladavac, Uroš Šuljić, Žiga Šercer, Nikola Jovanović, Krešimir Kunda, Klaudio Kolar, Petar Tepšić, Rajko Ergić i Ivan Pjerić Dorčić.

