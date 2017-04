„Escape From History“ naziv je dokumentarca kojim se prikazuje povijest sastava Manic Street Preachers i koji je ovih dana doživio premijeru u Londonu.

Redatelj je Kieran Evans, njihov dugogodišnji suradnik koji je napravio video spotove za njihova posljednja dva albuma „Rewind The Film“ i „Futurology”, kao i za raniji dokumentarac „Culture, Alienation Boredom And Despair“ te za aktualni koncertni DVD „Be Pure, Be Vigilant Behave“ na kojem se nalaze nedavne snimke „Holy Bible“ obljetničke turneje.

