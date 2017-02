U 67. godini umro je John Wetton, pjevač i basist brojnih sastava iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, najpoznatiji po radu u grupi King Crimson, odnosno u super grupi Asia koje je bio i jedan od osnivača.

U njegovoj biografiji ubilježen je i rad u okviru sjajnih sastava kao što su Uriah Heep i Roxy Music, a cijenjen je bio kao vrsni instrumentalist. Dani rada u grupi Asia koju su uz njega činili i bivši članovi sastava Yes te Enerson, Lake i Palmer bili su vrhunac njegova rada, posebno debitantski eponimni album koji je došao čak do broja jedan u SAD-u i podario i danas znane hitove kao što su »Heat of the Moment« i »Only Time Will Tell«.

