Legendarni Chuck Berry, autor hita »Johnny B Goode« preminuo u 91. godini. Berry je poznat po nizu hitova koji su uvelike utjecali na zvuk rock glazbe, kao što su »Roll Over Beethoven« i »Johnny B Goode«. Vijest o smrti objavila je policija američke savezne države Missouri. Slavni glazbenik pronađen je mrtav u subotu, prenosi BBC.

Charles Edward Anderson Chuck Berry (St. Louis, 18. listopada 1926. – 18. ožujka 2017.), američki gitarist, vokalist i skladatelj rođen je 1926. godine u St. Louisu . Rock and roll je zasigurno postojao i prije njega. Bilo je i gitarističkog rock and rolla prije Chucka Berrya, no on je savršeno utjelovljenje svega što rock and roll znači, bilo to dobro ili zlo. Chuck Berry razmjerno se kasno počeo profesionalno baviti glazbom. Tek je u svojoj 26. godini prvi put nastupio za honorar, a snimati je počeo tri godine kasnije. Možda je jedan od razloga za tako kasni početak njegov boravak u popravnom domu zbog krađe automobila. U 21. godini Berry se ostavio karijere sitnog kriminalca, smirio se, zaposlio kao radnik i oženio. No, nije dugo mirovao. Uskoro se proslavio na lokalnoj razini pjevajući i svirajući po klubovima. Kada je 1955. godine izašla “Maybellene”, Berryjeva karijera krenula je punim gasom. Uspjeh mu je donio slavu, bogatstvo i sve veće zanimanje zakonodavne vlasti. U 20 mjeseci uhićen je dva puta, a u optužbi se spominjalo “bijelo roblje” – njegove mnogobrojne veze sa ženama druge rase nisu prošle nezapaženo. U posljednjih dvadeset godina Berry se dostojanstveno povukao iz glazbenog biznisa.

