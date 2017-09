Nakon višemjesečne borbe s rakom u 57. godini preminuo je Grant Hart, bubnjar, pjevač i suosnivač kultnog američkog benda Hüsker Dü.



– Tragična vijest o Grantovoj smrti nije došla neočekivano. Najiskrenija sućut njegovoj obitelji, prijateljima i fanovima širom svijeta. Grant Hart bio je talentirani vizualni umjetnik, divan pripovjedač i zapanjujuće talentirani glazbenik, na Facebooku je napisao gitarist grupe Hüsker Dü Bob Mould.

Priča o Grantu Hartu i grupi Hüsker Dü započela je 1978. godine kada je upoznao pjevača i gitarista Boba Moulda. Zajedno s njime i basistom Gragom Nortonom djelovao je u bendu koji je objavio šest albuma, među kojima je i klasik »Zen Arcade« iz 1984. godine. Bend koji je utjecao na čitav niz rock glazbenika koji su slijedeći njihov muzički stil ostvarili puno veći uspjeh od grupe Husker Dü, raspao se na vrhuncu.

Sva trojica nakon toga su nastavila raditi i probijati granice vlastitih mogućnosti. Već krajem 80-ih Grant je objavio solistički album »Intolerance« te radi bolje promocije novog materijala formirao bend Nova Mob. U pet godina postojanja grupa je objavila 2 LP-a, EP i tri singlice. Grant je u tom vremenu snimio i dva uspješna spota kojima je do izražaja došla njegova ljubav prema kazalištu i filmu. Bend se raspao nedugo nakon Grantove teške prometne nesreće, a nakon toga nastavio je uspješnu karijeru kao nezavisan umjetnik. Tada je započeo sve više eksperimentirati s raznim tehnikama, stilovima i žanrovima. U tom razdoblju nastali su njegovi glazbeno vrlo zanimljivi albumi »Good News for Modern Man« i »Hotwax«.

Grant Hart prije nešto manje od tri godine nastupio je u riječkom Palachu kada je sa svojim pratećim bendom predstavio najveći izazov njegove karijere, dvostruki album »The Argument« s 20 pjesama, nastao prema herojskom epu Johna Miltona »Izgubljeni raj« iz 17 stoljeća. Materijal je koncipiran je na temelju različitih, isprepletenih cjelina koje se tematski protežu od Kopernika do Duchampa, od Bessie Smith do Loua Reeda.

