Punih četrnaest godina nakon što su zajedno napravili dobar EP pod nazivom »In the Reins«, američki sastavi Calexico i Iron & Wine iznova su, na svu sreću, udružili snage te napravili pažnje vrijedan indie folk album pod nazivom »Years to Burn«.

Sposobnost Sama Beama (Iron and Wine) za izradu sjajnih folk-pop pjesama spojena je iznova s indie folk i indie rock pristupom Johna Convertina i Joeya Burnsa (Calexico), a konačan rezultat je album čijih će se osam pjesama dopasti ljubiteljima i jednog i drugog sastava, odnosno svima koji vole nježniji i romantičniji pristup glazbi utemeljen na srednje brzom ritmu, akustičnim gitarama i sjajnim melodijama.

Pitko i ugodno

Jer, upravo to nudi najveći dio albuma, točnije svega su dvije od osam pjesme bitno drugačije. »Outside El Paso« psihodelični je jazz instrumental bez kojeg bi ovaj album čak bio i bolji, a osam minuta duga »The Bitter Suite« pokušaj je da nam ove dvije grupe pokažu kako su dovoljno indie da ih se ne smije svrstavati u srednju struju.

Zato je ova »gorka suita« podijeljena u tri dijela: »Pájaro«, »Evil Eye« i »Tennessee Train« – kroz koja se izmijenjuju latino, psihodelija, eksperimentalni i art rock te country.

Naravno, sve je to vrlo složeno, kompleksno, raznoliko, zanimljivo, ali ne baš i slušljivo, a ta ponekad i košmarna glazba odgovara tekstu koji nabraja životne poraze i neugodne situacije s konačnim zaključkom kako je život gorkosladak.

Sve ostalo pitko je, ugodno i nježno. Uvodna »What Heaven’s Left« prekrasna je zahvala na ljubavi koju mu je pružila i kojom ga je spasila, jer inače bio bi izgubljen i osamljen, iznesena kroz country i soul okvire. »Midnight Sun« starinska je balada s bajkovitim tekstom izvedena po uzoru na višeglasno pjevanje kakvo su krajem šezdesetih popularnim učinili Crosby, Stills, Nash & Young.

Izvrsna »Father Mountain« nastavlja taj višeglasni indie folk pristup kroz još jednu pastoralnu sliku suživota s prirodom, a »Follow the Water« načinje temu prolaznosti i smisla života koja je u središtu ovog albuma, posebno u dvije završne pjesme.

Sjajan nastavak

Naslovna »Years to Burn« jasno to naznačuje ne toliko kroz tekst, koliko kroz zvuk koji u sebi nosi puno one vrste glazbe kakvu orkestri sviraju na pogrebima, a vrhunac pjesama vezanih uz ovu temu svakako je završna »In Your Own Time«, još jedna s višeglasnim pjevanjem i country podlogom u koju sjajno idu latino gitare i srednje brzi ritam te tekst koji priznaje gorku spoznaju prolaznosti, ali i traži aktivan odnos, borbu, kreativnost i uživanje.

Ili, kako to autor teksta Sam Beam kaže: »«We only want a life that’s well worth living, and sleeping ain’t no kind of life at all.«

Album je snimljen u poznatim Nashville’s Sound Emporium studijima, a producirao ga je Matt Ross-Spang čije je veliko iskustvo (Margo Price, Al Green, Elvis Presley) svakako pomoglo podizanju kvalitete albuma koji predstavlja sjajan nastavak prošlogodišnjih radova ove grupe – album »The Thread That Keeps Us« koji je grupa Calexico predstavila i u Rijeci, odnosno Iron & Wine EP-a »Weed Garden« koji je prošle godine bio nominiran za nagradu Grammy u kategoriji folk albuma.

