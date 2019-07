RIJEKA – The Beertija na Trsatu može se pohvaliti bogatim glazbenim ljetnim programom što potvrđuju i tri zanimljiva koncerta najavljena za ovaj tjedan. Prva svirka na rasporedu je već večeras. Prvi gost u ciklusu Rokanje četvrtkom bit će čileanski bend Intimate Stranger čiji snažni zvuk karakteriziraju vokalne melodije i zvuk gitare.

U radijskom programu BBC 6 Toma Robinsona opisan je kao »istrajan, prljav, miran i eteričan u isto vrijeme, s lijepim vokalom – uravnoteženim zvukom koji je teško postići«. Post-punk utjecaji izvođača kao što su The Cure i Siouxsie i Banshees u njihovoj se glazbi spajaju s dream pop zvukom koji je karakterističan za bendove kao što su Cocteau Twins i Slowdive, ali i za indie rock bendove iz sredine 2000-ih. Bend sa sjedištem u Čileu proveo je dosta vremena u inozemstvu te je održao turneje po Europi, Južnoj Americi i SAD-u.

Njihov singl »Under« bio je u top 10 američkih nezavisnih radijskih postaja, a magazin Spin ih je proglasio najboljim novim bendom za gledanje uživo 2011. godine. Bend je festivalima kao što su Lollapalooza i Primavera Fauna. U svojoj biografiji navode i nastupe uz nemali broj svjetskih imena kao što su Ed Sheeran, Raveonettes, Interpol, The Walkmen, Peter Hook (Joy Division, New Order), A Place To Bury Strangers. Iza sebe imaju pet albuma (zadnji »Just« objavljen je 2016. godine), a u pripremi je i šesti album. Početak koncerta zakazan je za 21.30, a ulaz je, klasično za The Beertijin ljetni program, besplatan.

Za petak je najavljena velika pivsko-glazbena žurka Meet the Brewer: SUXO feat. Thee Melomen na kojoj će se riječkoj publici predstaviti mlada pulska pivovara SUXO i zagrebački psihodelični punk-rock bend Thee Melomen. Grupa postoji od 2014. godine i sastavljena je od melomana (grč. strastveni ljubitelji muzike). Podulja je lista bendova u kojima su članovi Melomena svirali ili još uvijek sviraju: The Babies, Erotic Biljan & His Heretics, Sloming Moops, Paisley Powder, Thee Mad and Hairy Wombats i Vex and the Voxtones. Sviraju autorske stvari pod utjecajem New York Dollsa, Stoogesa, The Seedsa, The Sonicsa, CBGBa i sličnih.

Važno je naglasiti da su Thee Melomen, među još tri banda s Balkana, u organizaciji legendarnog muzičara Mike Watta (Minutemen, Firehouse, Iggy and the Stooges…) uvršteni na ploču »Balkans Pedro Four Way« koja je objavljena na Dan prodavaonica ploča za diskografsku kuću ORG Music u limitiranom izdanju. Thee Melomen možda jesu iz Zagreba, ali njihova srca i glave su daleko u New Yorku i Londonu sedamdesetih i s religijskim žarom se unose u lice pomodnom indie rocku.

– Rock’n’roll nije nuklearna fizika, uzmeš tri rifa, dodaš refren, solažu i to je to. Tako je oduvijek bilo, od Chucka Berryja do Ramonesa, od New York Dollsa do Stonesa, poručuju Thee Melomen. Program počinje u 21 sat i moguća je rezervacija mjesta za besplatnu degustaciju pulskog piva. Ulaz je besplatan.

Subota je rezervirana za nježnije note i atmosferično uživanje uz koktele i šarenija pića. Mlađi brat ciklusa Meet the Brewer, Meet the Distiller, donosi predstavljanje popularne domaće destilerije Rhapsody i besplatno degustiranje. Potporu mladim Samoborčanima glazbom će pružiti domaći dečki, riječki bend Agama, poznat i kao Goran Tomić Trio. Agama će publiku vrlo vješto natjerati na cupkanje repertoarom koji se sastoji od flamenco, latin jazz i balkan grooves izvedbi. Program počinje u 21 sat..

