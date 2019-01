Kao završnica višemjesečnog Projekta X, kojim se željelo potaknuti kreativno djelovanje mladih u području suvremene kulture i umjetnosti, u OKC-u Palach bit će održan dvodnevni glazbeno-umjetnički Projekt X: festival i to u petak i subotu, 1. i 2. veljače.

Headliner prvog dana festivala je zagrebački live techno bend ABOP, odnosno After je bolji od partyja, originalna klupska atrakcija koju čini šest vrhunskih glazbenika, među kojima su i dva bubnjara koji prilikom svirke istovremeno dijele jedan set bubnjeva. Uz njih će na velikoj pozornici Palacha nastupiti riječki DJ duo Roland i one n iz kolektiva VHS i RNDM, te mladi ali afirmirani splitski DJ El Commando.

Na tzv. Chill Flooru, iste će večeri nastupiti pulski funk DJ Kool S, cijenjeni ljubljanski DJ Borka i internacionalni vagabundo iz Pule DJ Sun Matt.

Idućeg dana, u subotu 2. veljače, na glavnoj će pozornici nastupiti istaknuti osječki reper Kandžija sa svojim bendom Gole žene, i zagrebačka trap atrakcija High5, nakon kojih će do sitnih sati plesnu atmosferu održavati riječki DJ Tikach.



Chill Floor će te večeri dijeliti osječka kantautorica i glazbenica Aklea Neon, mladi vodnjanski producent RINOMA, članica afrobeats/dancehall kolektiva Gang Gang Nina Davis i pulski kolektiv Soul Ting.

Ulaz je slobodan uz besplatnu ulaznicu koja se od 21. siječnja može besplatno nabaviti u Dallas Music Shopu Rijeka (Splitska 2, Rijeka) i Informativnom centru Grada Rijeke (Korzo 18b, Rijeka). U slučaju da ih ostane, ulaznice će se moći nabaviti i na ulazu OKC-a Palach na dan festivala.



Pored glazbenog programa, na festivalu će kroz izložbeni dio biti predstavljeni rezultati radionica čiji su polaznici proteklih nekoliko mjeseci razvijali praktična znanja iz područja akustike prostora, snimanja zvuka, crtanja, performansa, dizajna, stereoskopije, hakiranja, kazališne dramaturgije, sitotiska, video mapinga te video i foto dokumentacije. Pod vodstvom vrhunskih umjetnika, dizajnera, fotografa i entuzijasta iz raznih drugih područja, besplatne radionice bile su namijenjene mladima u dobi između 15 i 25 godina, s ciljem promicanja vrijednosti suvremene umjetnosti i kulture među spomenutom dobnom skupinom.

