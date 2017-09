Avant-garde prog metalci Vulture Industries iz Norveške u subotu, 25. studenoga nastupaju u Močvari s početkom u 21 sat.

Velik broj kritičara zadnjih ih nekoliko godina proglašavaju najboljim avantgarde experimental metal bendom na svijetu, a glazbenu kombinaciju svega pomalo, od Faith No More i Mr Bungle preko Sisters of Mercy i Danzig do Ulver, Enslaved i melodičnog death metala, po želji ubaciti i mrvice Nick Cavea i Tom Waitsa, znatiželjni će moći premijerno pogledati u Hrvatskoj.

Da su zaista prihvaćeni od šarolike publike dovoljno govori letimičan pogled na popis bendova koji su ih zvali na turneje. Ekstremni mračnjaci poput Taake i Helheim, avangardni Arcturus ili pak prog metalci poput Leprous samo su neka od imena s kojima su Vulture Industries putovali Europom. U Močvari će bend, uz presjek dosadašnje karijere, predstaviti svoj četvrti album “Stranger Times” koji će 22. rujna objaviti kultni Season of Mist.

Komentari

komentara