Nastala zajedničkim naporima mladih demo bendova koji su se okupili sa zadatkom održavanja kontinuiteta Ri Rock Festivala te unaprjeđenja koncertne i rock kulture u gradu Rijeci, Udruga Ri Rock desetak godina kasnije za svoj neumorni rad, hvalevrijedne projekte i bogate ideje zaslužuje same pohvale.

Broj članova Udruge varira, a trenutno stoji na 205 članova. Od toga je dvanaestero redovnih članova koji kroz upravna tijela Udruge (Upravni odbor i Skupštinu) donose sve važne odluke i na taj način programski i financijski upravljaju organizacijom.

– Ostatak se većinom odnosi na korisnike naših programa te manji dio na počasne i pridružene članove – volontere koji svaki događaj uvijek pomognu i bez čije pomoći ne bismo mogli. U Udruzi imamo klasične funkcije: predsjednik, potpredsjednik, tajnik te jednu noviju: izvršni direktor. Upravljačka struktura je horizontalna, sve bitne odluke donose se na Skupštini koju čine svi redovni članovi stoga te titule nisu pretjerano važne, tu su više jer ih moramo ispuniti. Predsjednik Udruge je Nikola Jovanović, on je uglavnom zadužen za potpisivanje ugovora, prikupljanje dokumentacije, vodi glazbene radionice sviranja bubnjeva te pomogne u organizaciji događaja. Potpredsjednica Jelena Martinčić zadužena je za financije i knjigovodstvo. Tajnik Davor Popdankovski je šef tehnike i produkcije, a piše i projekte kad treba. Anja Štefan je Izvršna direktorica i vodi tim za pisanje projekata, doznajemo od Vanje Kauzlarića koji ima funkciju voditelja kluba Palach i pomaže u koordinaciji svih prostora u kojima Udruga djeluje.

Tu je i Vinko Golembiowski koji je uz Jelenu koordinator Music Boxa i volontera, vodi PR i organizira događaje. Marina Mičetić administrira, piše projekte i uz Vinka vodi brigu o volonterima. David Dubrović je glavni tehničar i voditelj videosekcije. Davor Margan brine se o vizualnom identitetu Udruge, webu i informatičkoj podršci, Adam Miler je tehničar na koncertima i vozač službenog kombija Udruge, a Miran Milić voditelj glazbenog Studija Palach. Budući da imaju problem s potkapacitranošću, podrazumijeva se da svatko od njih uz glavnu ulogu, ima i još nekoliko sporednih. Davor, Marina i Vanja su tako u projektnom timu, na koncertima i festivalima upad i financije su u rukama Jelene, Nikole i Marine. Uz Vinka u ulozi organizatora koncerata pojavljuju se Vanja i Davor. Vinko radi i Ri Rock Podcast i savjetuje bendove, a svi zajedno grade nove ideje za budućnost Udruge.

Projekt RiGeneration

Vrijedna ekipa vrijedno radi pa je tako u sklopu projekta »Umjetnost i kultura 54+« koji se provodi u okviru europskog Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Udruga nedavno dobila 517.661 kuna za projekt RiGeneration.

– RiGeneration nam je najveći projekt dosad: nastao je iz suradnje s organizacijama u kojima prevladavaju starije osobe, ponajprije Maticom umirovljenika, Udrugom LP Rock te drugima. Provedba započinje 15. rujna, a trajat će 12 mjeseci tijekom kojih ćemo starijim osobama grada Rijeke i okolice (54 +) omogućiti pristup kulturnim, umjetničkim i neformalnim obrazovnim programima te potaknuti socijalno uključivanje, razvoj i njegovanje kreativnih, socijalnih, kognitivnih i emocionalnih vještina. Prilikom pripreme projekta u suradnji s Maticom umirovljenika Rijeka, našim susjedima u Kružnoj, nastojali smo odgovoriti na prepoznate potrebe starijih putem neformalnih aktivnosti i edukacija u području kulture i umjetnosti (tečaj šivanja, glazbe, fotografije, zbornog pjevanja, izrade nakita i keramičkih uratka) koje će biti koncipirane tako da teoriju prati i primjena znanja u realnom okruženju uz zanimljive mentore, kaže Anja Štefan i dodaje:

– Bit će tu i kulturno-umjetničkog programa (izrada maski – sudjelovanje u Riječkom karnevalu, koncerti, gostovanja na pjevačkim smotrama) kojima ćemo starijim generacijama ponuditi sadržaje koji im nedostaju. Već prije početka provedbe javilo nam se mnogo zainteresiranih suradnika i korisnika, što nam već sada pokazuje da je svrha projekta u skladu s realnim potrebama u zajednici.

Mladi za mlade

Još su dva projekta u pripremi. Uz RiGeneration, odobrena su im sredstva za financiranje projekta već poznatih besplatnih glazbenih radionica sviranja gitare, bas gitare i bubnjeva MusicBox glazbene radionice – mladi za kulturu, te Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci, u kojem sudjeluju kao partneri. Provedba tih projekata započinje u rujnu i listopadu.

– Bit će ovo izazovno razdoblje za naš tim. Iako nam broj zaposlenih u Udruzi kontinuirano raste, još uvijek se suočavamo s problemom nedostatka ljudskih kapaciteta uslijed povećanja aktivnosti te uvijek tražimo nove snage, napominje Štefan.

Prvi EU-projekt Udruge Ri Rock bio je Čujemo s(v)e vidimo koji je provodila u suradnji s Udrugom Kombinat.

– Vrijednost projekta iznosila je 196.153 kuna. Uz trenutno odobreni RiGeneration u vrijednosti 517.661 kuna, odobren nam je EU-projekt Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci, koji smo kao partneri prijavili u suradnji s članicama Saveza udruga Molekula ukupne vrijednosti 2.499.069 kuna. Izuzetno nam je bitno naglasiti da je Udruga zbog ovih projekata i novca omogućila zaposlenja nemalom broju mladih ljudi na nekoliko godina i razvoj njihovih vještina i znanja, suprotno slici o udrugama kao rasipnicima poreznog novca. Mladi ljudi su zaposlenjem pomogli Udruzi da se gradi i raste te da i dalje doprinosi zajednici. Tako su neki od nas nakon dugo godina volontiranja napokon već duže vrijeme zaposleni u Udruzi, a neki bivši članovi bili su godinu ili dvije s nama i potom se našli u nekim drugim organizacijama i projektima. S druge strane, velikom broju korisnika programskih i projektnih aktivnosti Udruge, naročito djeci i mladima, omogućeni su besplatni cjelogodišnji sadržaji i aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu. Lijepo je vidjeti takav napredak i zadovoljstvo koje raste iz godine u godinu. Drago nam je da smo kroz ove projekte u ovoj teškoj financijskoj situaciji Lijepe Naše uspjeli ponuditi zaposlenja mladima koji su željni raditi i napredovati te skupljati nova znanja i iskustva. Sa zadovoljstvom i puni zahvale reći ćemo da imamo priliku mijenjati svijet na bolje, ističe Štefan.

Uzlazna putanja

Kao što smo već spomenuli, uskoro počinje nova sezona MusicBox radionica te Event menadžment radionice i glazbene radionice za mlade s teškoćama u razvoju koju Udruga Ri Rock realizira u suradnji s Udrugom Muzikopter. Projekt MusicBox glazbene radionice – mladi za kulturu provodi se od 2015., otkad je oko 290 djece i mladih prepoznalo vlastitu kreativnost, talent i motivaciju te započelo »glazbeni put« razvijajući vještine sviranja na pojedinim glazbenim instrumentima, ali i aspekte organizacije događaja.

– Suradnja s Udrugom Muzikopter prvi put je ostvarena 2018. godine kroz radionice Muzikoterapije za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju. Uz ove dvije radionice, Projekt uključuje radionice event menadžmenta, organizaciju koncertnog nastupa te studijsko putovanje mladih na glazbeni festival. Nastavak radionica provodit će se u ovoj školskoj godini u suradnji s Gimnazijom Andrije Mohorovičića u Rijeci, OŠ Rikard Katalinić Jeretov iz Opatije, Lučkom upravom Rijeka te udrugom Muzikopter, dodaje Štefan.

Polaznici Event menadžment radionice prošle su sezone za kraj »obuke« sami organizirali događaje, dok su polaznici MusicBox Radionica ljetos bili u posjetu SuperUho Festivalu. Zahvaljujući članovima Udruge tako su dobili praksu koja im je odlično došla.

– Praksa je jako bitna. Gledajući na povijest ove udruge, ništa drugo nam ni ne pada na pamet jer smo kroz sve ove godine postojanja prošli kroz »sito i rešeto« učenjem na »vlastitoj koži«, trudom i volontiranjem na terenu. To isto nudimo našim polaznicima i mladim članovima koji nam se žele priključiti. Teorijsko znanje je super, ali bez prakse na terenu, produkcije ovakvih projekata nemaju smisla. Snažno idemo dalje i trudimo se nuditi što više gdje se uzlazna putanja može vidjeti ponajviše iz velikog broja zadovoljnih korisnika te raznih institucija i organizacija koje su podrškom prepoznale naš rad i trud. Suradnja sa SuperUhom krenula je spontano: prepoznali smo njihov odličan program, organizirali dolazak te umjesto običnog posjeta festivalu, s njihovim produkcijskim timom započeli neformalne edukacije o tehničkoj produkciji, organizaciji događaja, bookinga velikih bendova, ali i drugih aspekata organizacije glazbenog festivala. Uz polaznike smo i mi sami puno naučili te razmijenili iskustva i ideje za razvitak alternativne kulturne scene, objašnjava Vinko Golembiowski.

Podrška Grada

Uz već spomenute institucije s kojima duže surađuje, Udruga Ri Rock širi svoj krug suradnika i novoodobrene EU-projekte provodi u partnerstvu s Maticom Umirovljenika Rijeka (RiGeneration), članicama Saveza udruga Molekula te Gradom Rijekom (Žiroskop).

– Kroz projekt RiGeneration osim partnerstva, očekujemo kvalitetnu suradnju s Udrugom Kombinat, Udrugom LP Rock te udrugom Jeka Primorja. Zahvaljujemo im na angažiranosti i odličnoj suradnji za koje se nadamo da će se nastaviti i u budućnosti, kaže Štefan.

Udrugu financijski podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Lučka uprava Rijeka, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija i bez takve podrške institucija postojanje Udruge vjerojatno bi bilo dovedeno u pitanje.

– Prije tri, četiri godine došli smo do zaključka da samo volontiranje nije dovoljno i da bi se Udruga trebala što je više moguće okrenuti ka zapošljavanju ljudi i time se pokušati što profesionalnije baviti područjem našeg djelovanja. Problem je bio što je nekolicina nas koji smo od početka ili jako dugo u Udruzi bili zaposleni u drugim firmama i uz to volontirali. Dok smo bili mlađi, to nam je bilo ok, ali onda su došle i druge životne situacije i obveze kao što su osnivanja obitelji i karijere i većini preostalih članova je logično bilo da si pokušamo stvoriti radna mjesta radeći ono u čemu uživamo i gdje provodimo većinu slobodnog vremena. Postojao je i problem »rasipanja« članova te smo zapošljavanjem htjeli zadržati sve mlade kvalitetne ljude koji vole glazbu. Valja naglasiti da je sudjelovanje u svim projektima koji su financirani javnim sredstvima besplatni za naše korisnike. Financijskim podrškama pokrivamo uglavnom troškove organizacije projekata, opremu potrebnu za realizaciju projekata i plaće zaposlenih na projektima, no nikad sve odjednom, objašnjava Kauzlarić i dodaje:

– Podrška Grada Rijeke važna nam je ponajviše zbog prostora u kojima djelujemo (Music Box, OKC Palach i Hartera), a financijski dio dobivamo kroz Natječaj za javne potrebe u kulturi. Županija nas je do sada podržala uglavnom kroz financijska sredstva, a najvažnija nam je podrška u projektu koji radimo s udrugom Muzikopter. U budućnosti imamo u planu i više surađivati sa Županijom kroz teme koje su nama zanimljive kao što je društveno ili socijalno poduzetništvo. Na tom planu su uspostavljeni prvi kontakti. Lučka uprava Rijeka pomaže nas infrastrukturno: na riječkom lukobranu uredili su nam kontejner koji smo ispunili glazbenom opremom i sada služi za besplatne probe novonastalih bendova proizašlih iz naših glazbenih radionica, a ponekad i programe tamo organiziramo. Osim gore nabrojanih institucija moramo navesti da ključnu ulogu u financiranju Udruge imaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva od koje smo dobili trogodišnju potporu za jačanje kapaciteta Udruge, Zaklada Kultura Nova, Zaklada Hrvatska za djecu, Ministarstvo kulture kao i EU kroz novoodobrene EU-projekte. Za organizaciju glazbenih događanja, ponajviše Ri Rock Festivala, gotovo svake godine primimo podršku od Turističke zajednice grada Rijeke, Hrvatskog društva skladatelja te Hrvatske glazbene unije. Uz to jedan dio troškova pokrivamo i iz obavljanja gospodarskih djelatnosti koje su nam dozvoljene novim statutom. Bitno je podsjetiti se da je Udruga Ri Rock stvorena radi bendova ili kako Kauzlarić kaže – »radi bendova, alternativne glazbe i scene«.

Ključni kotačići

Udrugu su osnovali članovi riječkih bendova i osnovna misao i tada i danas bila je da kroz Udrugu pomognemo bendovima koji njeguju alternativni izričaj i na taj način gradimo glazbenu scenu tzv. rock grada, naglašava Kauzlarić.

– Da bi scena postojala, potrebno je mlade učiti svirati instrumente, samostalno organizirati stvari i usmjeravati ih daleko od šunda i konzumerizma kojim su okruženi. Potrebno je imati adekvatno opremljene prostore za probe bendova, klub gdje ti bendovi mogu svirati, kombi kojim mogu putovati na svirke, studio u kojem mogu snimiti album i iskusnijeg kolegu koji ih može savjetovati. Sve to mi imamo i nudimo. Da bi scena bila potpuna, potrebno je imati i publiku koja sve to podržava i koja je ključan kotačić da bi se cijela priča zaokružila. Jedna od naših glavnih misija uvijek je bila kako tu publiku osvijestiti da poštuje rad i trud bendova i organizatora i da kupnjom ulaznice odaju priznanje i jednima i drugima, napominje Kauzlarić.

Dva festivala

U organizaciji Udruge Ri Rock od 2004. godine održava se i Ri Rock Festival koji će ove godine doživjeti 40. izdanje. Što se priprema?

– Za sada ćemo reći da je 40. izdanje festivala savršen trenutak za velike promjene. Imamo planove nadopuniti koncept: zadržat ćemo osnovnu ideju festivala demo bendova, ali se okrenuti i prema zanimljivijem i većem glazbenom programu. Bitno je naglasiti da ćemo se potruditi ponuditi kvalitetniju podršku demo bendovima kroz novi način odabiranja nosioca titule pobjednika, a usto i pozvati sve riječke bendove da ostanu dio ovog događaja, otkriva Golembiowski.

Udruga Ri Rock organizira i Dark Circle Fest koji je nedavno doživio peto izdanje čija posjećenost nažalost nije bila najbolja.

– Izuzetno smo zadovoljni produkcijom festivala jer je ovo bila najbolja godina dosad, a od posjetitelja i, ono najbitnije, bendova i agencija svjetskih bendova, dobili smo izvrsne kritike. Razloge zašto posjećenost nije bila najbolja ne možemo sto posto znati: ponekad se ugodno, a ponekad i neugodno iznenadiš. Mogući problem je i to što je festival bio na kraju sezone pa su se ljudi već istrošili… Osim toga, mladi odlaze iz Hrvatske, pogotovo umjetnici i alternativci, a financijsko stanje ljudi je loše što označava i pad kulturnog razvoja i ponude. U Rijeci klubove možete na prste nabrojati. Mi i dalje imamo nade i mislimo da je ovo samo bila jedna lošija godina te da pred ovim festivalom stoje mnoge uspješne. To sve ovisi o posjetiteljima. Ako nas podrže, mi ćemo dokazati da svojom profesionalnošću, šarolikim i kvalitetnim programom, radom i trudom možemo napredovati. Festival ne ovisi samo o riječkoj publici, nego i o publici iz cijele regije te se nadamo još većem dolasku stranih posjetitelja zbog odlične lokacije, jedinstvenog dodatnog programa i posebnosti kojom pokušavamo odskakati od ostalih festivala u svijetu, zaključuje Golembiowski.

Suradnja s EPK-om

Koliko ste uključeni u projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture?

– Prilikom pripreme projektnih prijedloga na natječaje Strukturnih EU-fondova, kao i na programe EU, s predstavnicima EPK ostvarili smo suradnju u smislu razvoja idejnih projektnih aktivnosti te podrške projektima. Službeno nismo dio samog projekta, no neprestano surađujemo. Uskoro ćemo održati sastanak vezan uz moguću suradnju na projektu RiGeneration. S druge strane, naši članovi su često angažirani u produkcijama pojedinih događaja, redovno pohodimo većinu programa i edukacija koje EPK provodi, a suradnju ostvarujemo i kroz programe OKC-a Palach čiji program koordiniramo. Osim svega toga, dijelimo zgradu, samo smo mi sa stražnje strane, kaže Vanja Kauzlarić.

