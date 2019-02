Zagrebačka Tvornica kulture ugostila je prvu dodjelu nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off. O najboljima su odlučivali novinari iz 40 hrvatskih medija.

Album godine je “Put u plus” Ede Maajke, a pjesma godine “I never meant to be there” riječke grupe Jonathan.

Nagradu za Rock&Off izvođača godine osvojila je grupa The Strange.

Pobjednici u kategoriji Veliki prasak su dečki iz grupe Rezerve. Koncertnim izvođačem godine proglašena je grupa Chui koja je slavila i u žanrovskoj kategoriji Jazz&Off.

Pop&Off izvođačem godine proglašena je grupa Detour, dok je u Rap&Off kategoriji slavio popularni Splićanin Vojko V u čije je ruke otišla i Iskonova Nagrada publike. U Elektro&Off kategoriji slavio je dvojac NipplePeople.

Prvu Rock&Off Nagradu za životno djelo primio legendarni Zdenko Franjić.

Komentari

komentara