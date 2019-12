Dobro je da je Nikola Vranić postao J.R. August te da je svoj debitantski album »Dangerous Waters« objavio na engleskom jer su tako šanse za uspjeh izvan okvira Hrvatske veće. Da postoje, potvrđuje i činjenica da je njegova glazba stigla i do grupe Coldplay koja ga ističe kao jednog od nadarenijih mladih svjetskih glazbenika. Mladić iz Zaboka definitivno zaslužuje takve pohvale, a svatko tko ne vjeruje, neka presluša album i bit će mu vrlo brzo jasno da bi Vranić/August mogao slušatelje naći i daleko izvan okvira Hrvatske.



The Invisible Choir

»Dangerous Waters« glazbena je, emocionalna i svjetonazorska autobiografija svog autora. Album kojim kroz deset divnih pjesama i šezdesetak minuta glazbe August/Vranić kaže – to sam ja. Čini to na engleskom jeziku napisanim jednostavnim i vrlo dobrim stihovima te glazbom kojoj je polazište piano koji drži temelj svake skladbe i na kojeg se nadograđuje svirka uigranog benda te zaista sjajna pratnja zbora nazvanog The Invisible Choir, a sve to obogaćeno je Augustovim dojmljivim vokalom koji snažno i uvjerljivo prenosi osjećaje i pjesničke slike.



Ponuđena glazba nudi šaroliku paletu stilova i utjecaja pa se čuti može soul, rock, blues, pop, gospel, r’n’b, psihodelija, folk, indie folk… Sve je to složeno i odsvirano znalački i autoritativno, a kompleksnošću, odnosom i cjelovitošću na trenutke podsjeća na Van Morrisonov pristup glazbi, mada je glas J.R. Augusta bitno drugačiji od vokala keltskog čarobnjaka. No, s velikim Ircem naš kantautor dodirnih točaka ima kad je riječ o temama vezanima uz prirodu i duhovnost pa se što zbog toga, što zbog produhovljenosti glazbe koju nudi J.R. August, nameću neke poveznice ovog albuma s remek-djelom Van Morrisona, albumom »Astral Weeks«.



Zvukovi prirode

Već u uvodnoj »Fisherking (The Meeting)« J.R. August postavlja temelje onog što će nuditi na svojem debitantskom albumu. Uvodne zvukove snimljene u prirodi – žubor vode i pjev ptica – nadopunjuje piano prozračnog ugođaja i anđeoski glasovi što, u kombinaciji s tekstom koji govori o ranojutarnjem susretu s Bogom u prirodi, ukazuje na dvije temeljne teme Vranićeve poezije. Taj spoj duhovnosti i prirode još je uočljiviji u izvrsnoj himničoj »Lead the Way« posvećenoj ljepoti prirode i glazbe te snazi vjere pri čemu J.R. August konstatira kako su njegova crkva pjesma i rijeka, a slične stavove zastupa i u pomalo grandioznoj »River Runs Through« koja djeluje filmski raskošno.

No, vrhunac glazbe i stihova vezanih uz prirodu nedvojbeno je raskošna pastoralna »The Brown Trout and the Nightingale« koja u svojih devet i pol minuta uz briljantan saksofon i piano donosi iz Gorskog kotara uspješno prenesene slike netaknute prirode.



Ljubavnih tema J.R. August dotiče se u bolnoj »Crucify Me« i bitlsovskoj po uvodu i psihodeličnom završetku »Hold Your Horses«, ali ga više od ljubavi zanima život općenito pa, primjerice, »Mindheart« vrlo dobro govori o sukobu srca i uma, želje i realnosti, sna i stvarnosti, a »Let’s Get Together« kako pozivom na zajedništvo, tako i soul/gospel ozračjem, djeluje ne kao da je nastala u Hrvatskoj, već negdje duboko na američkom Jugu pri jednom od tipičnih nedjeljnih okupljanja pastve u crnačkim crkvama.



Manifest albuma

U niski bisera što ih nudi ovaj album među najsjajnije spadaju naslovna »Dangerous Waters« koja kao središnju temu ima život pri čemu se kroz okvire baladičnog izraza iznosi poruka kako život treba koristiti da bi se uživalo u njegovoj ljepoti, a indirektno tu poruku šalje i izvrsna završna »When I Wake up Tomorrow« koja sjajnim stihovima o prolaznosti (»Danas će biti jučer kad se sutra probudim«) iznosi idejni manifest cijelog albuma pri čemu u izvedbi uz autora briljira i The Invisible Choir koji u ovoj pjesmi iznimno dojmljivo prenosi ozračje crkvenih napjeva.

Knjižica sa stihovima u unutrašnjosti CD-a nudi i fotografije iz prirode, a iz teksta zahvale jasno je kako su te fotke (uz autora napravio ih je i Luka Smuk) iz Gorskog kotara kojem se J.R. August zahvaljuje što ga je, kaže, čekao, 27 dugih godina: »Uvijek ćeš ostati u mom srcu.«, piše J.R. August uz zahvalu i majci prirodi za najljepše moguće slike koje oko može vidjeti, odnosno komponiranje najljepše glazbe koju uho može čuti. Iz tih je izvora, kao i s područja vlastitog duhovnog i emocionalnog svijeta, Nikola Vranić alias J.R. August crpio inspiraciju za svake pažnje vrijedan album koji ide u red onih djela koje možete slušati uvijek i uvijek ćete uživati.

Bogato iskustvo

Iako je »Dangerous Waters« Augustov prvijenac, iza njega je već pet objavljnih EP-ija: »Change of Seasons«, »Tea Party with Mr. Death«, »33«, »Tales from the Forest« i »Black Waters«. Također valja reći da Vranić/August ima itekakvo iskustvo u radu sa značajnjim svjetskim glazbenicima pa je kao prateći glazbenik nastupao i snimao s ljudima poput Jimmyja Ripa (Television, Mick Jagger), Bernarda Fowlera i Sharlotte Gibson (prateći vokali Rolling Stonesa), Phila Jonesa (Tom Petty)…

Komentari

komentara