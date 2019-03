U subotu, 27. travnja na pulskom Kaštelu održat će se četvrto izdanje glazbene manifestacije Prvi maj geri.

Incognito Agency najavljuje četiri koncertna gostovanja pa će te večeri nastupiti grupe Stormera, Them Moose Rush, Repetitor i Vojko V.

Instrumentalna progresivna rock/metal grupa Stormera iz Pule je nastala 2017. godine na temeljima grupe Flanger Danger čiji su članovi poznati i iskusni glazbenici koji su svirali u grupama kao što su Popeye,Rosa Nera,Blockade Runner,Nas 4 itd.

Bjelovarski progresivni noise rockeri Them Moose Rush oborili su s nogu i publiku i kritiku, nastupali čak četiri puta na najvećem domaćem festivalu – INmusic te na festivalima i po klubovima u Hrvatskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Italiji. Iza sebe imaju dva albuma i dva EP-a, puno kreativnog vizualnog rada i pregršt odličnih kritika, domaćih, ali i inozemnih, no koncertni nastupi su ono po čemu je Them Moose Rush najpoznatiji.

Beogradska post-punk senzacija Repetitor svojim je odličnim nastupima već godinama najveća koncertna atrakcija u regiji, a iza njih su mnogobrojne turneje uključujući i Kinu. Izgleda da su svojim nastupom na prošlogodišnjem INmusicu, osim publike i kritike, oduševili i Arcade Fire koji su ih odabrali kao predgrupu na svojim koncertima u Europi.

Vojko V (a.k.a. Vojko Vrućina) splitski je reper i glazbeni producent poznat po svom radu u bendovima Dječaci i Kiša Metaka, a u 2018. je odlučio uploviti u solo vode, da bi iste te godine ostvario rekordan uspjeh rasprodavši malu dvoranu Doma sportova u sklopu zagrebačke promocije albuma prvijenca. Da se njegova odluka o solo karijeri pokazala odličnim, dokazuje njegov prvi single “Zovi čovika” koji je pregledan čak više od 2,6 milijuna puta na Youtube.

Ulaznice se mogu kupiti u pretprodaji po cijeni od 70 kuna u Puli u Rock baru Mimoza i Caffe bar Bass , Dallas music shop u Rijeci te preko Entrio platforme. Na dan koncerta cijena ulaznice će biti 80 kuna.

U slučaju kiše program se prebacuje u utorak 30. travnja.

Komentari

komentara