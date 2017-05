Melodični ruski post-punk bend Human Tetris dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u ponedjeljak 15. svibnja.

Velika proljetna turneja vodi ih na koncerte po Španjolskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Rumunjskoj, Sloveniji, a u sklopu koje dolaze i prvi puta u Hrvatsku.

Klasična priča oko nastanka benda uključuje četiri prijatelja iz Moskve koji su dijelili iste glazbene interese i odlučili svirati zajedno. Nakon osnivanja 2009. godine, bend se udaljio nakon prve europske turneje i ponovo okupio 2016. s novim članovima i svježim, ali prepoznatljivim zvukom britkog post-punka.

Arvid Kriger, Maxim Zaytsev, Tonia Minaeva, Ramil Mubinov čine postavu od dvije gitare, basa i bubnja, s vokalom. Njihovi utjecaji vuku iz raznih post-punk i new wave bandova, te modernog indie-rock zvuka. Melodični post punk bend svidjet će se obožavateljima izvođača kao što su Interpol, Joy Division ili Motorama.

Uz nekoliko objavljenih singlova u početku, kao i dva EP-a “Human Tetris” i “Soldier”, bend sve izdaje sam ostajući tako vjeran svom izričaju. Nakon albuma “Happy Way in the Maze of Rebirth” iz 2012. Godine, nakon kojeg su se odlučili na pauzu, novi uradak je “River Pt. 1” s kojim trenutno dolaze na europsku turneju.

Ulaznice u pretprodaji za 40 kn, odnosno 60 kn na dan koncerta.

