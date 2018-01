Prošlogodišnje, premijerno izdanje Sea Star festivala, novog hrvatskog festivala u regionalnoj Exit obitelji, od starta je premašilo sva očekivanja i privuklo više od 50.000 ljudi u kompleks Stella Maris u Umagu.

Da će ovo festivalsko ljeto biti još vrelije potvrdila je i nedavna, rekordna brzina kojom se rasprodao kontingent prvih 5.000 ulaznica po poklon cijeni već pri samoj objavi novih datuma Sea Stara koji su od 24. do 27. svibnja. Kada se tomu doda još nekoliko tisuća posjetitelja koji iz cijelog svijeta na hrvatsko primorje stižu uz Exitovu zimsku akciju »1 karta = 5 festivala«, pun festivalski kapacitet bit će dostignut i prije nego lani.

Među prvim najavljenim imenima je i jedan od najboljih koncertnih bendova današnjice Hurts, kojeg je publika izglasala za najbolji nastup na gigantskom Glastonburyju, i to ispred bendova kao što su U2 i Coldplay.

S njima stiže i hitmaker Robin Schulz koji drma glavne festivalske pozornice diljem Europe, a kojeg već sad proglašavaju za nasljednika famoznog Davida Guette zbog istog umijeća da napravi vrhunski party te da svakih par mjeseci stvori novi hit.

A da bi se hitovi već sad brojali u desetinama, tu je i vreli londonski trio Disciples te francuski dvojac sa zaraznim hitovima Ofenbach.

Kako bi tulum bio još intenzivniji, uz plesne zatrest će nas i hip-hop beatovi strahovite postave koju vode zagrebački velikani Tram 11, balkanski rap otac Edo Maajka, kao i jedina prava hip-hop »majka« Sajsi MC te omiljeni dalmatinski Dječaci i neprikosnoveni splitski pobjednik Krešo Bengalka.

– Izuzetno smo ponosni što smo ponovo uspjeli izvođače koji su priredili neke od najboljih nastupa u povijesti glavne pozornice i Dance arene EXIT festivala dovesti na Sea Star. Hurts su svjetski poznati kao jedan od najboljih bendova koje se obavezno moraju čuti uživo, dok Shultzovo umjeće da napravi nezapamćen party s njegovim magahitovima koji se vječno pamte je neprikosnoveno. Ovo je tek dio programa koji najavljujemo, ali sigurno je već sada da će publika na Sea Staru i ove godine moći osjetiti onu neizrecivu, atmosferu s novosadske tvrđave zbog koje je Exit nedavno ponovo okrunjen za najbolji veliki festival Europe, izjavio je Dušan Kovačević, osnivač Exit i Sea Star festivala.

Zbog ogromnog interesa, aktualne poklon cijene festivalskih ulaznica od 229 kn, što je 60% od finalnog iznosa vrijedit će najkasnije do ponoći 8. veljače, a prodaju se u sustavima Ticket Shop i Entrio. VIP Gold ulaznica ostaje po nepromijenjenoj cijeni od 749 kn, a Sea Star nudi i dvije vrste kampiranja, Premium i Premium Plus, obje s 4 zvjezdice po cijeni od 209, odnosno 249 kn. Exitova turistička agencija Exittrip.org nudi i pakete koji uz ulaznice, nude brojne druge opcije za smještaj i prijevoz do Umaga.

