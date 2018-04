Iako je Međunarodni praznik rada tek pred nama, Krčani su svoj dio slavljenja prvog dana svibnja i svega što taj dan znači već u velikom djelu – odradili. I to više no uspješno.

Unatoč nemalim izazovima tehničke prirode koji su u jednom trenutku organizatorima Prvomajskog inkubatora, tradicionalne festivalske veselice pred sam početak subotnjeg koncertiranja u šumici na krčkoj plaži Plav zaprijetili nemogoćnošču održavanja glazbenog djela tog događanja, snalažljivošću i ustrajnošću članova udruženja Kreativni Krk i 12. izdanje te manifestacije održano je, i to na na najbolji mogući način – uz brojnu publiku, odlične izvođače i izvrsne vremenske prilike zbog kojih se na spomenutom lokalitetu u konačnici zbio jedan od ponajboljih Inkubatora do sad.

Mala bina

– Pred sam početak tonske probe, u kasnim poslijepodnevnim satima, zbog kvara na električnim instalacijama objekta s kojeg smo se planirali napajati strujom došlo je do incidenta koji je doslovno uništio kompletnu, ondje već instaliranu opremu, odnosno i razglas i rasvjetu. Zbog toga nam se na tren učinilo da ćemo sve morati otkazati, prenio nam je prepričavajući nam netom preživljene goleme organizacicijske peripetije prvi čovjek udruge koja stoji iza tog događanja, Luka Adžić-Kapitanović. Da baš sve što smo tjednima radili i spremali ne padne u vodu, odlučili smo doslovno u »5 do 12« uništenu unajmljenu opremu na velikoj bini nadomjestiti onom koju naši članovi imaju u svome vlasništvu te smo, brže-bolje, doslovce u zadnji čas iskompletirali sve što nam je trebalo za održavanje ovog festivala, ispričao nam je Adžić-Kapitanović istaknuvši i da je zbog tehničkih ograničenja raspoložive aparature velika bina morala biti zamijenjena malom terasom susjednog plažnog ugostiteljskog objekta.

Do sitnih sati

Iako se do početka nastupa izvođača nije znalo kako će i hoće li uopće sve funkcionirati, naposljetku se izmještanje festivalske noći na improviziranu manju binu pokazalo i više no dobrim rješenjem jer je takvo okruženje, nepretencioznom glazbenom događanju kakvo Prvomajski inkubator nedvojbeno jest, dalo dodatni plus stvorivši još intimnije ozračje i pridonijevši stvaranju još bliskije i energičnije »suradnje« izvođača i njihovih brojnih, na toj plaži u noćnim satima okupljenih fanova. Krčani su tako sve do sitnih sati nedjeljnog jutra naposljetku imali priliku uživati u odličnom nastupu svojih sugrađana, izvrsnih Buce i Kalašnjikova, a potom i jakih imena hrvatske hip-hop i rap scene – fenomenalnog Vojka Vrućine (koji se na Prvomajskom inkubatoru otočanima pred koju godinu već imao priliku predstaviti s bandom »Dječaci«) a koji se Krčanima sad premijerno predstavio i svojim prvim samostalnim albumom. Za kraj ovog puta rapu i hip-hopu posvećene inkubatorske noći publiku je razbacao i odličan osječki dvojac – Krankšvester.

Umjetnik iz New Yorka

Dan prije glazbenog dijela Prvomajskog inkubatora u galeriji Decumanus je održana i svečanost otvorenja novog izdanja međunarodne izložbe »Ja sam…« – umjetničke nadopune tog (pred)prazničkog programa. Na natječaj koji je Kreativni Krk pred koji mjesec objavio, prenijela nam je jedna od organizatorica tog dijela programa – Bruna Justinić, ove se godine odazvalo preko osam stotina umjetnika iz čak pedeset zemalja svijeta. U tom cijelom moru iznimno kvalitetnih i zanimljivih umjetničkih interpretacija umjetnika samih, naš je ocjenjivački žiri izabrao te za izložbu priredio 57 po našem sudu ponajboljih radova kojima su umjetnici, svatko na svoj način i u različtim tehnikama, pokušali predstaviti onaj dio sebe koji smatraju najvažnijim za vlastito samoodređenje, istakla je Justinić ne skrivajući oduševljenje činjenicom da je iz kruga autora odabranih za izlaganje u sklopu tog međunarodnog umjetničkog projekta bilo i onih koji su se odlučili »potegnuti« do Krka i negove galerije, sve da bi i sami nazočili svečanosti otvorenja.

Onaj čiji je poduhvat takve vrste baš sve ondje tog dana okupljene ostavio bez daha, jest američki umjetnik Bill Drakos koji je samo zbog tog događanja i prezentacije njegovih radova na otvorenje izložbe doputovao, ni manje – ni više no iz New Yorka! – Nemam često priliku biti u Europi pa sam, odmah nakon što sam obaviješten da su moje digitalne fotografije uvrštene u krug radova koji će biti predstavljeni na ovoj izložbi sebi rekao da jednostavno na današnji dan moram biti ovdje, prenio nam je Drakos. Ovo što sam do sad ovdje vidio i osjetio, kako na samoj izložbi, tako i u Hrvatskoj, odnosno u Krku u kojem sam tek pet sati, nadišlo je moja najluđa očekivanja, prenio nam je Krkom i Krčanima vidno oduševljeni američki umjetnik. Naglasio je i da će, postigne li svojim stvaralaštvom uspjeh kojem se nada, zauvijek biti svjestan da je sve krenulo 2018. godine u jednom malom, hrvatskom otočnome gradu…

Komentari

komentara