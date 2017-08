Hrvatske rock ikone Psihomodo Pop sa svojim će »Unpljugd« izdanjem u petak, 15. rujna, otvoriti sezonu koncerata zagrebačkog Vintage Industrial Bara, izvijestili su u utorak organizatori koncerta.

Od milja znani i kao »hrvatski Ramonesi«, Psihomodo Pop odsvirat će svoje najveće hitove u akustičnom aranžmanu, a iznenađenja nisu isključena, poručuju organizatori.



»Glazbom, stilom i načinom sviranja ostavili su upečatljiv trag na ovdašnjoj rock sceni. Naslanjajući se na glazbeni izričaj svojih uzora The Rolling Stones, Iggy & The Stooges, Lou Reed, Velvet Underground, T. Rex, The Vibrators, Ramones…, nametnuli su se kao nezaobilazan čimbenik rock izričaja. Svugdje rado viđeni i slušani svojom pojavom i scenskim nastupom nikoga ne ostavljaju ravnodušnima.

Usprkos dugogodišnjem djelovanju i dalje mladenačkim žarom priređuju nova, bolja iznenađenja i kvalitetnu glazbu«, stoji u priopćenju.

Organizatori podsjećaju da je Psihomodo prije više od 20 godina izdao akustičnu kompilaciju »Unpljugd«. »Ja volim samo sebe«, »Mala Ramona«, »Frida«, »Pinokio«, »Natrag u garažu«… tek su neke od pjesama koje krase 34-godišnju karijeru zagrebačkih rock junaka s preko 15 studijskih izdanja.

