Punk rock trio Punčke prestaju s radom, a posljednja šansa za riječku publiku koncert je u sklopu Impulse festivala najavljen za 13. travnja u pogonu kulture. Lucija (gitara, vokal), Goran (bubnjevi) i Anja (bas gitara) vijest o razlazu objavili su na službenoj Facebook stranici benda, najavivši pritom i veliku europsku turneju.

– Nakon 12 godina, vrijeme je da kažemo zbogom Punčkama. Predstavljamo zadnje datume nakon kojih ćemo prestati svirati, barem za sada, iz jednostavnog razloga – Lucija se seli na drugi dio svijeta. Cijeli naš put je bio genijalan, pa budite i s nama ovih zadnjih nekoliko mjeseci, bit će ovo zadnja prilika da nas čujete i vidite uživo i nećete požaliti. Jako nam je teško, ali volimo vas sve i veliko hvala na potpori, poručuju Punčke.

Osnovane u Vinkovcima 2007. godine, Punčke počinju svirati isprva kao srednjoškolski višečlani bend, ali su od 2011. do danas snažna trojka, koja nije odlučila kojem žanru pripada. Publika i mediji opisuju ih kao alternativan/indie ili punk rock bend, ali mnoštvo utjecaja i njihovi osobni favoriti te glazbeni afiniteti čine svaku njihovu pjesmu posebnom, zaista drukčijom od ostalih.

Može se to čudi i na debi albumu »Sunčano s povremenom naoblakom« koji izdaju krajem 2013. i koji odmah kupi pohvale kritike i publike. Prisutan je na svakoj listi najboljih albuma godine na glazbenim portalima i u magazinima u Hrvatskoj i regiji. Nastupile su kao supporting act za Queens of the Stone Age u Ljubljani i Zagrebu u lipnju 2014. godine, 2016. objavljuju drugi album »Ništa nije kako se čini«, a lani su objavile EP »Valovi«.

Dosad, Punčke broje preko 350 live nastupa u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Srbiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj, Italiji i šire, svirajući na velikim festivalima poput InMusica, Sziget Festivala u Budimpešti, Exita u Novom Sadu, Terranea, i spomenutom zagrijavanju za Queens of the Stone Age spektakl.

Europska turneja će Punčke u dva mjeseca provesti kroz 14 nastupa. Koncertnu seriju započinju 12. travnja u slovenskoj Bistrici ob Sotli, dan nakon u Rijeci, 19. travnja u Šibeniku dok mjesec završavaju 30. travnja u Ljubljani. Prvog dana svibnja bend je u Münchenu, 3. svibnja u Karlsruheu, a dan nakon u Amsterdamu, 6. svibnja bend se vraća u njemački Hamburg, 7. svibnja su u Berlinu, a 9. u Leipzigu. U Murskoj Soboti su 11. svibnja, a 18. svibnja na Zagreb Beer Festu dok će lipanj obilježiti nastup u Kaštelima 15. i onaj u Škofji Loki 21. lipnja.

Novi datumi bit će posljednja prilika vidjeti eksplozivni, bučan i iskren nastup Lucije, Anje i Gorana koji će pokazati da je svirka uživo njihov najveći adut. Njihova je eksplozivna, glasna i emotivna izvedba dobro poznata svakome tko ih je ikada poslušao uživo. Na koncu, o uspjehu govori i da su nedavno odradile i prvu turneju po Aziji i Maleziji. U Rijeci ih publika može poslušati 13. travnja na zatvaranju šestog izdanja Impulse festivala u Pogonu kulture, gdje nastupaju uz jednako eksplozivne i glasne regionalne zvijezde Repetitor. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 60 kuna dostupne su u Dallas music shop Rijeka i u sustavu Entrio, dok cijena na dan koncerta iznosi 80 kuna.

