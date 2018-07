Velikan americane Howe Gelb, nakon izvrsnog nastupa na SeaRocku 2014. godine, vraća se u Kotor kako bi donio još malo pustinjske magije na scenu kotorske Ljetnje Pozornice 20. srpnja 2018.

SeaRock se održava 20. i 21. srpnja u Kotoru, a potvrđeni izvođači su i kultni američki bend Sun Kill Moon, rokerski nabrijani Strand Of Oaks kao i domaće snage Turisti, Billie Joan, Baobab i On Tour. Festival će kao i do sada imati volonterski karakter, a ulaznice se publici neće naplaćivati.

Howe Gelb je jedan od najutjecajnijih američkih glazbenika današnjice, predvodnik i karizmatični šaman koji je sredinom osamdestih ponovo osmislio rock’n’roll. Kroz rad s matičnim bendom Giant Sand, i mnoštvom projekata koji su se godinama provlačili kao paralelni univerzum, uvijek osmišljavajući sebe iznova, u posljednjoj solo avanturi našao se stvarajući jazzy standarde iz budućnosti. Posljednja dva albuma »Future Standards« i njegov svojevrstan nastavak »Further Standards« dokaz su nepredvidive i uvijek inovativne Gelbove glazbe.

Komentari

komentara