Američki alternativni rock sastav Queens of the Stone Age objavio je sedmi studijski album pod nazivom »Villlains«.

Album je objavila izdavačka kuća Matador Records i može ga se u cjelosti preslušati na linku https://goo.gl/pWjL6m ili preuzeti na linku https://goo.gl/xYYyMJ.

Album »Villains« najavljen je singlovima »The Way You Used To Do« i »The Evil Has Landed« koji su u odmah po objavljivanju pronašli svoj put do pubike. Producent izdanja je proslavljeni Mark Ronson, poznat po saradnji s Brunom Marsom, Amy Winehouse, Lady Gagom i mnogim drugima, dok se kao koproducent javlja Mark Rankin, dugogodišnji suradnik ovog benda. Dizajn omota i prateće grafike radio je umjetnik pod pseudonimom Boneface, koji je radio i na prethodnom QOTSA hit albumu »…Like Clockwork«.

Prethodni Queens of the Stone Age album »…Like Clockwork« zabilježio je zapažen uspjeh kako kod publike, tako i kod kritike, a novo izdanje, po svemu sudeći, ide istim stopama.

Komentari

komentara