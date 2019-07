Što se dogodi kad se okupi ekipa prijatelja i entuzijasta, zaljubljenih u glazbu i gramofonske ploče? Prvi riječki community internet radio – Radio Roža koji od jučer, uz virtualno, ima i pravo, fizičko »mjesto pod suncem« smješteno u Omladinskom kulturnom centru Palach.

E upravo je to »mjesto pod suncem«, iako do njega sunčeve zrake ne dopiru, jučer otvorilo svoja vrata i priredilo malo ali slatko druženje koje su, s obzirom na to da je ipak riječ o community radiju koji »jaše« na internet valovima, emitirano i uživo i to na Facebook profilu Radija Rože, ali i na službenim stranicama.

– Iako smo već neko vrijeme »online«, malim druženjem i live streamingom htjeli smo i službeno s prijateljima i istomišljenicima obilježiti početak rada Radija Rože ali u jednoj ležernoj atmosferi. Naravano da druženje ne može proći bez dobre glazbe, pa tako tijekom cijelog dana naši glazbeni urednici i selektori vrte najbolje od najboljeg, a sve to je i u live prijenosu preko Facebooka i na internet stranicama, kaže nam Davor Popdankovski, glavni urednik Radija Rože naglašavajući kako je ovaj radio nastao iz želje i potrebe za praćenjem nezavisne kulturne scene i raznih kulturnih aktera u Rijeci, promocijom najrazličitijih underground žanrova, te ljubavi prema gramofonskim pločama.

Zabava i revolt

Iako je isprva osnovan iz zabave, postojala je tu i doza revolta prema komercijalnim sadržajima, a osim kao internet radio, ova entuzijastična ekipa djeluje i kao grupa selektora koja s vinila vrti mahom ex yu funk, disco, rock, uz poneki izlet u reggae, dub, gipsy i mnoge druge žanrove.

– Imamo nastupe po riječkim klubovima, ulicama, sajmovima i kinima, gostovali smo na nekoliko festivala u regiji – riječkom Komšilooku, krčkom Velvetu, manifestaciji Trk u šumu na Platku, pa čak i u Domu za starije i nemoćne osobe Mali Kartec u Krku. Uvijek nas rado zovu u goste – od dječjih rođendana do domova za starije i nemoćne. Bavimo se i organizacijom koncerata u Ri Rocku, a ono na što smo posebno ponosni je serijal koncerata u našem studiju koje prenosimo live, ističe Popdankovski.

Iako dosad nisu pratili kolika im je slušanost, s nekim se brojkama ipak mogu itekako pohvaliti.

– Upravo serijal nastupa različitih izvođača koje prenosimo live iz našeg studija, samo na našem službenom Facebook profilu zna pratiti između tisuću i pol do dvije tisuće posjetitelja, nadamo se da će te brojke i rasti, ističe Popdankovski.

Vrijednu ekipu čini petnaestak entuzijasta.

– Imamo nekoliko tehničara, tu su i glazbeni urednici koji vode i uređuju emisije, ja kao glavni urednik, imamo informatičare i video podršku, a često nam se javljaju ljudi da bi nešto stvarali i radili, pisali i obrađivali razne teme. Radio Roža nije samo glazba, imamo i govorni program, poput emisije »Kad bi svi« kolegice Helvecie Tomić. »Kad bi svi« je emisija u kojoj pričamo što bismo mogli napraviti jedni za druge kako bismo još ugodnije živjeli zajedno. Glavni cilj je da se čujemo i inspiriramo jedni druge. Pričamo o viđenim ili maštanim rješenjima i primjerima dobre prakse, nemamo sve odgovore, no pokušavamo doći do njih pozitivnim promišljanjem na glas. No nećemo tu stati, zanimaju nas sve one teme koje se tiču lokalne zajednice, od ekologije do politike, kaže Popdankovski.

A kakva se glazba »vrti« na Radio Roži?

– Uuuu, ima tu svega i svačega. Svi smo doista veliki zaljubljenici u glazbu, stalno »kopamo« i istražujemo sve te silne žanrove i to veliko neistraženo glazbeno »more« koje nam je danas dostupno, a koje je toliko veliko da nam za istraživanje glazbe naše regije trebaju »lopate«. Uvijek smo sretni kad otkrijemo nešto novo. Tu su i naši glazbeni urednici koji vode i uređuju emisije posvećene od hip hopa i repa, preko reggae i duba pa sve do elektronike, tako da svatko kopa i istraužje žanrove svoje domene. Naravno, posebno mjesto ima i Ri rock priča gdje promoviramo neafirmirane izvođače, ri rock bedove, odnosno sve one glazbenike koji su prošli i obilježili riječku rock scenu jer volim vjerovati da je Rijeka još uvijek rokerski grad. U našem eteru možete zaista svašta čuti, od riječkog zvuka, do ritmova Afrike i Azije, zaključuje Popdankovski.

Projekt Žiroskop

Radio Roža je program koji se provodi u sklopu projekta »Žiroskop – civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci«. Radi se o jednom od 34 odabrana projekta koji su ocijenjeni kao uspješni na natječaju Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, koji se provodi u sklopu Prioritetne osi 4 »Dobro upravljanje« Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali 2014.– 2020.«.

– Nositelj projekta Žiroskop je Udruga Drugo more, a partneri na projektu su Grad Rijeka, Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Udruga Ri Rock i Udruga Prostor plus. Svrha projekta je razvoj i osnaživanje civilno-javnog partnerstava u upravljanju prostorima Filodrammatice i Omladinskog kulturnog centra Palach. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a sufinancira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Organizacija aktivnosti je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda, kaže Dubravko Matanić iz Drugog mora.

Komentari

komentara