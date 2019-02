Zagrebački Boćarski dom sinoć je ugostio prvu večer 4. AntiValentinova. Dvodnevni koncertni spektakl ove se godine održava pod motom »Ništa ljubav, samo obitelj«, a među osam velikih, regionalnih izvođača urbane scene nastupio je i Rambo Amadeus, legendarni crnogorski glazbenik, svestrani pjevač, pjesnik i medijski »manipulant«, neumorni kritičar turbofolka i nacionalizma, pravim imenom Antonije Pušić.

Pozornicu ste podijelili s grupama Zabranjeno pušenje, Elemental i Saučešće. Kako »stojite« s njima?

– Sejo je legenda, on je autor nekih od najznačajnijih pjesama ex-Yu rocka, a Elemental je odličan, talentiran, pjevačica prelijepa. Saučešće još nisam slušao, za početak imaju veoma duhovito ime. Ne pripadam onoj vrsti renomiranih muzičara koji dižu nos visoko i nemaju lijepe riječi za kolege. Sebe smatram samo dijelom scene pa što je scena kvalitetnija, to valjda znači da sam i ja bolji, zar ne?

Dijagnoza društva

Koliko općenito pratite nov(ij)u glazbenu scenu u regiji? Imate li favorite među mladim snagama?

– Ne pratim je mnogo, ali, recimo Vojko V je došao do mene. Njegov stih »Ne može« je izvanredno značajan u ambijentu u kojem su svi udavljeni u kompromisima. Stih »kako to« također, predstavlja diskrepanciju između naših ambicija i našeg truda. Dao je dijagnozu društva. Ali uglavnom pratim jazz, popularnu muziku, čast izuzecima, kao što je Vojko.

U Rijeci vas nismo vidjeli već nekoliko godina. Imate li u planu ove godine nastupiti na Kvarneru?

– Vjerujem da će nas zvati i u Rijeku, to jest imali smo poziv, ali budući da smo mnogoljudan sastav, malo je teže to budžetirati, teško je malom klubu to organizirati.

U veljači prošle godine predstavili ste spot za pjesmu »Bi li mi kazala« koja najavljuje vaš novi album »Brod budala«. Tada ste napisali da album neće izaći sve dok ne objavite većinu pjesama, odnosno spotova s njega. U kojoj ste sad fazi?

– Evo, upravo završavamo spot za pjesmu »Serator«. Govori o Homosapiensu kao zagađivaču planeta. Spot je animiran, sinopsis i likove radio je Dubravko Matakovi.

Namjenski tekst

Kao Unicefov ambasador dobre volje u Crnoj Gori sudjelovali ste u kampanji #BirajmoStaGledamo posvećenoj medijskoj pismenosti, u sklopu koje je nastala pjesma i spot koji se referiraju na informaciju da u Crnoj Gori adolescenti provode prosječno 8 sati dnevno gledajući u neki od ekrana. Kakvi su rezultati kampanje?

– Kampanja je tek krenula. Zapravo, mnogo važnije od pjesme i spota je da država omogući djeci besplatne sadržaje – sport, rekreaciju, muzičku školu i ostale hobije. Djeca »vise« na ekranima jer je to najjeftinije pa se nadamo da će država razumjeti poruku i reagirati odgovorno.

Koliko je vaše sudjelovanje u ovoj kampanji pomoglo osvještavanju problema?

– Pa, radio sam radionicu s adolescentima i slušao pažljivo kako oni vide ovaj fenomen i iz dijaloga su se rodile ideje za namjenski tekst.

Što su, prema vašem mišljenju, najštetniji sadržaji kojima su mladi izloženi na društvenim mrežama?

– Sadržaji koji razvijaju ravnodušnost. Ravnodušnost je najgore stanje u koje čovjek može zapasti, zatrpan junk sadržajima postaje imun, hladan i nezainteresiran za realan svijet oko sebe.

Tko je pametniji: pametni telefon ili mi?

– Još uvijek mi.

