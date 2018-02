Zagrebački koncert grupe Toto koji će se održati 9. ožujka u Maloj dvorani Doma sportova službeno je rasprodan, izvijestili su u četvrtak iz L.A.A. agencije.

Za premijerni hrvatski nastup američkog sastava više nema ulaznica u prodaji. Neće se dodavati novi datumi, a kao mjesto koncerta ostaje Mala dvorana.

Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro i Joseph Williams u Hrvatsku dolaze u sklopu velike svjetske turneje »40 Trips Around The Sun« kojom će obilježiti četiri desetljeća benda.

U Domu sportova odsvirat će samostalan koncert, bez predgrupe, koji u više od dva sata programa obuhvaća kompletnu karijeru benda, najviše upamćenu po megahitovima »Africa«, »Hold The Line» i »Rosanna«. Paralelno s turnejom Toto će objaviti i kompilaciju istovjetnog naziva »40 Trips Around The Sun» na kojoj će se naći remasterirani najvećih hitovi i nekoliko potpuno novih pjesama.

Članovi Tota su, kao dio svog matičnog benda te samostalni i session glazbenici, sudjelovali u stvaranju više od 5000 albuma koji su se prodali u više od 500 milijuna primjeraka i ‘uhvatili’ 200 nominacija za Grammy. Samo Steve Lukather je, primjerice, svirao na više od 1500 izdanja, od kojih je vjerojatno najznamenitiji gitarski solo na pjesmi ‘Beat It’ Michaela Jacksona.

Komentari

komentara