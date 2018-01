Krčki rokeri Brain Production objavili su drugi album »Valovi o stijenu« koji donosi 10 novih pjesama.

U prvim najavama novog materijala dečki su najavili da album iako blago pozitivniji od prethodnog, uglavnom govori o krajnostima osjećaja, stanja duha, međusobnog odnosa, o političkoj, intelektualnoj i moralnoj septičkoj jami… Grupu Brain Production čine:Skender Ahmetović (vokal), Kristijan Vasilić (gitara), Izidor Vasilić (bubnjevi), Nino Marević (gitara) i Teo Marević (bas, prateći vokal). O njihovom drugom nosaču zvuka više su nam otkrili Teo i Skender.

Besmisao postojanja

Možete li »preletjeti« preko materijala i otkriti nam nešto više o pjesmama?

TEO: Pa pozitivniji je utoliko što je prvi bio obojan besmislom postojanja, što je normalno razmišljanje za buntovnog adolescenta, a sad su ti negativni prikazi tu kao kritika i upozorenje sebi i slušateljima da se zapitaju o nekim stvarima. Kada bi stvarnost oko nas bila iole pozitivnija i normalnija, i glazba bi bila puno pozitivnija, no nemoguće je ignorirati ovu iracionalnu kaljužu od društva gdje je nešto poput Željke Markić relevantna stvar. Sve je dovedeno u pitanje. Je li zemlja okrugla? Treba li cijepiti dijete? Tko je zločinac, a tko heroj? Nitko nema muda reć’.

Album »Valovi o stijenu« objavili ste četiri godine nakon prvijenca »Osam«. Koliko se vaša glazbena priča promijenila u te protekle četiri godine?

TEO: Glazbena priča se promijenila tako što smo u međuvremenu svaki ponaosob napredovali sviračkim umijećem, utjecajem drugih kolega glazbenika s kojima sve više surađujemo, a najviše time što smo odlučili kompozicije promišljati, za razliku od prvog koji je glazbeno bio ekspresionizam. Ukrotili smo grop muzike u smislenije spletke i promišljenije sintakse, pitkije tekstove, pa je finalni produkt lakše probavljiv. Najbolje to opisuje činjenica da ovaj album mogu poslušati i oni koji inače ne slušaju takvu glazbu, neće im se nužno svidjeti, ali neće ih boljeti glava.

Album je snimio, miksao i masterirao Dražen Gavrilović Gara u Pod.room studiju u Zagrebu. Jeste li već surađivali s njim? Zbog čega je on bio pravi izbor za ovaj zahtjevan posao i kako ste zadovoljni njegovim radom?

SKENDER: S Garom smo postigli zvuk koji smo htjeli. Već na prvo snimanje smo osjetili da je on tip s kojim želimo surađivati. Njegov princip rada, slični stavovi i ukusi u glazbi su nas spojili.

TEO: Kod njega smo snimali i album za bend Keen Not Mean u kojem sviramo nas trojica iz Brain Productiona s Tomijem Šnidarićem iz legendarnog zagrebačkog benda Ruiz. To je ispalo super i sprijateljili smo se pa je bilo logično da nastavimo suradnju. On je u međuvremenu snimio svašta, a snimke su mu završile i na kompilacijskom vinylu Mikea Watta!

Kova je jedan jedini

Za grafički dizajn i vizualni identitet benda, ali i režiju spota za pjesmu »Valovi o stijenu« zaslužan je cijenjeni krčki dizajner Mario Depicolozuane. Što je on donio bendu? Kako se njegova vizualna priča uklopila u vašu glazbu, odnosno vaša glazba u njegovu dizajnersku viziju?

SKENDER: Mario je odličan umjetnik i naš je dugogodišnji prijatelj. Od samih početaka gajio je velike simpatije prema našem radu, a mi smo oduvijek cijenili njegov umjetnički put. Vizije i ideje nam se poklapaju te zbog toga imamo sjajnu suradnju i nadamo se da će se nastaviti.

TEO: On nam je radio vizuale i na prvom albumu i jako smo zahvalni na poslu koji je napravio za nas. Čovjek je majstor zanata. Iznimno talentiran i vrijedan.

Na pjesmi »Amnezija« saksofon je snimio Ivan Kovačić Kova (Jinx, Leut Magnetik, Mlat…). Što ste naučili od njega?

TEO: Kova je jedan jedini. Nevjerojatan glazbenik i skladatelj, a što je najvažnije prijatelj. Jednostavno zrači pozitivom i tjera te da ideš naprijed. S njim također imamo jedan bend, odnosno radimo na materijalu koji će tek ugledati svijetlo dana. Ne znam otkud bih počeo u nabrajanju što smo sve naučili od njega. Najvažnije je samokritičnost i to da se uvijek može ući dublje u rad. Na Amneziji je njegov melankolični saks bariton legao savršeno.

SKENDER: Fantastična osoba i umjetnik. Sad žalim što se nismo potrudili više oko aranžmana sa saksofonom na albumu.

Jeste li na albumu imali još nekih suradnika?

TEO: Ne direktno da su svirali, ali su nas oblikovali, Bojan Kocjan (pjevač grupe Cojones) mi je pomogao promijeniti stil pisanja, da tekst bude lakše pjevljiv, a Tomislav Šnidarić nas je naučio puno o komponiranju i melodiji.

Kako ste se podijelili autorski unutar benda? Tko radi stihove, tko glazbu, a tko aranžman?

SKENDER: Teo piše tekstove, a obično je taj tekst vezan uz neki njegov riff u samom nastajanju. Često je to i neka Ninova ideja. Na aranžmanu radimo svi. Svaka pjesma ima barem tri različite verzije dok nastane konačni produkt kojeg sačinjava dio svakog od nas pojedinačno.

Kad bismo vas mogli očekivati u Rijeci ili Krku?

TEO: Evo polako dogovaramo datume i ostalo.

Kakve su vam želje i planovi za ovu godinu?

SKENDER: Voljeli bismo snimiti još nekoliko spotova, ovisno o tome koliko budemo imali para i vremena, možda neka suradnja i naravno što više koncerata. Ako pitate što bismo zaista voljeli, onda je to živjeti od glazbe za koju beskompromisno živimo i radimo.

