Nakon tri i pol godine od početka rada riječki Band Callahan okrenuo je novu stranicu. Iskusan kvartet sastavljen od riječkih glazbenika Ljubomira Silića, Rolanda Freiseisa, Saše Papa i Siniše Šumonje nedavno je predstavila prvi singl, pjesmu »Tako, tako…« i pripadajući joj spot.

Prva je to u nizu pjesama kojom publici namjeravaju predstaviti svoju glazbu koju opisuju kao cabaret punk.

– Dana 30. siječnja bila je premijera pjesme »Tako, tako…« na Radiju 101, a istoga dana CMC je premijerno prikazao spot za navedenu pjesmu. Autor pjesme je Roland Freiseis, a aranžman je radio Band Callahan. Spot potpisuje također Roland Freiseis. Prvi singl i spot najavili su skorašnji izlazak vašeg albuma prvijenca u izdanju Croatia Recordsa. To nam je prvi singl i prvi spot. U travnju izlazi drugi singl i spot za pjesmu »Ne znam gdje i kada«. Album još neće izlaziti zbog novog režima izdavanja Croatia Recordsa koji nove bendove prvo iskušava na sceni i u medijima, a tek onda dogovara izdanja. Band Callahan je još 2015. snimio šest pjesama u nadi da će se izdati EP. Sada se polako taj materijal realizira kroz singlove u izdanju Croatia Recordsa. Kada će izaći album, još se trenutno ne zna, ali Band Callahan dalje svira, radi i čeka svoj trenutak koji sigurno dolazi, kaže basist grupe Ljubomir Silić.

Iskusni glazbenici

Kao što je spomenuo, bend je krajem 2015. godine u svome studiju snimio šest pjesama i remiksirao ih u glazbenom studiju Megaphone.

– Sve snimke snimio je sam Band Callahan, produkciju smo radili Roland Freiseis i ja, a Davor Tomić je zaslužan za miks u navedenom studiju. Pjesme su uz već spomenute: Tako, tako… i Ne znam gdje i kada; Tamo dole, Kao stranci, Mi sanjamo i Spray. Uglavnom, autor pjesama i teksta je Roland Freiseis, a za Spray smo autori Roland Freiseis, Aleksandar Papharhaj i ja. Da, naravno, sve navedene pjesme bit će na albumu uz ostale pjesme koje su repertoar Banda Callahan i veći i dio tih pjesama je snimljen, dodao je Silić.

Callahan su 2013. godine osnovali iskusni riječki glazbenici: Ljubo Silić (Laufer, Urban&4, Metrobolik), Roland Freiseis (ex Urban&4), Saša Pap i Siniša Šumonja. Kako je sve počelo, i kako se u njemu »spojila« baš ova ekipa?

– Callahan je nastao 25. svibnja 2013. godine, a kostur Banda činili su Roland Freiseis i Aleksandar Papharhaj, dok je veći dio pjesama nastajao u proteklih 25 godina. Dolaskom mene u Band počinje priča Banda Callahan. U prvoj postavi Banda na bubnjevima je bio Roland Štrek, ali smo zbog njegovog odlaska u inozemstvo bili smo primorani dovesti novog člana. Na njegovo mjesto dolazi Siniša Šumonja i time se priča zaokružuje. Zašto autor Roland Freiseis? Pa on je bio okosnica riječkog Banda Off Limit, a kasnije Off Lillith, autor je bio i na Urbanovom prvijencu »Otrovna kiša«. Duga je njegova prisutnost na riječkoj sceni i mislim da je konačno došlo vrijeme da se sazna za njegov talent i opus. Kostur grupe činili su Roland Freiseis i Aleksandar Papharhaj. Poznanstvo mene i Rolija datira još iz perioda Urban&4. U tim ludim vremenima kaosa ali dobre svirke, Roli i ja smo stalno svirali. Na svim pauzama snimanja spotova, koncerata, probi, mi smo stalno imali gitare u rukama i svirali. Skužili smo da to jednog dana mora ugledati svjetlo dana. S druge strane, Roli i Pap su kao braća, znaju se valjda oduvijek i to je tako. Siniša Šumonja, Gelato, jedini još pravi i živi punker, svirao je u Idejnim nemirima, moj je prijatelj, kum moga sina i još mnogo toga…Eto, 25. svibnja 2013. je konačno došao i taj dan kada je rođen Banda Callahan. Zašto baš taj datum? Tko razumije shvatit će, znakovito je zaključio Silić.

Band Callahan, kažu njegovi članovi, svira autorsku glazbu koju opisuju kao – »Callahan glazbu« ili »cabaret punk«.

– Eto, moraš sve nekako definirati pa tako mi sviramo Callahan glazbu ili cabaret punk. Ma ja znam da cijeli život sviram blues i sve okrećem na njega, Roli je u jazzu na svoj način, Šumonja je punker, a jedina svjetla točka, tipično školska je Pap. Sada kada sve to smiksaš, dobiješ Callahan svirku. Zašto cabaret punk? Pa ima puno improvizacije, glazbene, tekstualne, elemenata provokacije, a onda je naziv cabaret punk priča sam za sebe.

Bend je ime dobio po legendarnom filmskom junaku Prljavom Harryu kojeg je utjelovio također legendarni glumac Clint Eastwood. Zbog čega su grupi dali ime baš po njemu – još je jedno od pitanja na koje moraju odgovoriti Callahanovci.

– E, konačno i to pitanje. Tko je inspektor Callahan? Prvo faca koja ga glumi, o njemu nema diskusije, drugo, što on predstavlja, kako se bori protiv psihopata i korumpiranog sistema. U kakvim vremenima živimo? Zar nije opet došlo vrijeme uzeti magnum, pravdu u svoje ruke i rješiti se svog smeća ovog svijeta. Borba je i kroz muziku, tekst, to je naš magnum, objasnio je Silić.

Romantičari

Band Callahan sljedećeg će mjeseca objaviti drugi singl, baladu »Ne znam gdje i kada« koja će, najavili su, pokazati romantičniju stranu benda.

– Da, u travnju izlazi »Ne znam gdje i kada« i spot za ovu pjesmu. Romantična strana Banda? Svima nam treba nježnosti, ljubavi, pažnje. U kakvim vremenima živimo? Ali nažalost, ova pjesma priča o odlasku pa bih je više okarakterizirao kao tužnu, a ne kao romantičnu. Spot je sniman u Labinu 19. ožujka prošle godine. Posebno treba zahvaliti dečkima koji su plesali, Zecu, Vanji, Ganiju, curama koje su šminkale, Mirku, dodao je.

Kad su svirke u pitanju, dečki kažu kako će ovo biti njihova godina. Već sutra u njihovom će nastupu moći uživati riječka publika…

– Band Callahan do sada najviše je svirao na području Rijeke. Imali smo nekoliko nastupa i u drugim gradovima ali ne u dovoljnoj mjeri koliko to ovaj Band zaslužuje. Suradnjom s Croatia Recordsom i malo boljom medijskom prezentacijom Band Callahan želi ići dalje, posjetiti svako mjesto koje želi dobru muziku i zabavu. Sutra nastupamo u riječkoj Beertiji, zatim se planira promocija pjesme i spota za pjesmu »Tako, tako…«, također u Rijeci Nad urom 24. ožujka, u Puli i Zagrebu. Jedno je sigurno, ovo je godina Banda Callahan i vidimo se na svirkama, zaključio je Silić.

