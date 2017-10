Čak mjesec i pol dana uoči koncerta, zagrebačka grupa Tram 11 rasprodala je Veliku dvoranu zagrebačkog Doma sportova. Ponovno okupljeni hip hop dvojac time je postao hrvatski izvođač s najbrže rasprodanim dvoranskim nastupom jer u modernoj domaćoj glazbenoj povijesti nitko nije počistio sve ulaznice čak mjesec i pol uoči održavanja. General Woo i Target zajedno će, nakon 14 godina pauze, tako u subotu 11. studenog izaći pred više od 8.000 ljudi u Domu sportova. Što pripremaju za taj veliki povratnički koncert otkrio nam je General Woo.

U studenom vas očekuje veliki koncert u Zagrebu koji se najavljuje kao povratnički, ali i jedini nastup koji (za sad) planirate. To će vam nesumnjivo biti povratnički nastup, no hoće li zaista biti i jedini?

– U principu, to je za sada jedini koncert koji smo odlučili raditi. Nakon svih tih godina sada je došlo pravo vrijeme da napravimo nešto takvo. Za sad nemamo nikakve druge planove. Za sad je u planu samo taj koncert pa ćemo onda vidjeti kako će se situacija razvijati za dalje, hoćemo li ići u neke daljnje projekte ili ne. Sad radimo na novom singlu koji će izaći ili prije koncerta ili odmah nakon, nismo još sigurni. Pripreme su u tijeku i time smo skroz okupirani, super je. Možete očekivati spektakl, dobar koncert, show od minimalno dva sata s našim gostima. To će biti super.

U šoku smo

Koncert je dosta rano najavljen, pretpostavljam da ćete imati vremena za realizaciju svih želja koje ste imali…

– Da, koncert je najavljen sedam mjeseci unaprijed. To je bila velika prednost. Stigli smo sve organizirati, i bend i semplove za DJ-a i goste, što je jako bitno. Sa svima smo uspjeli sjesti, porazgovarati, reći im što bismo htjeli i dogovoriti se. Uspjeli smo sve napraviti. S druge strane, malo nas je šokiralo što se sve rasprodalo toliko ranije.

Mala dvorana je »planula« odmah, a onda je mjesec dana uoči koncerta rasprodana i Velika dvorana Doma sportova. Je li vas to iznenadilo?

– Jedan od razloga zašto smo najavili koncert sedam mjeseci unaprijed je bio taj da ljudi stignu polako kupiti karte. Išli smo prvo na malu dvoranu, 4000 ljudi. Nakon 18 dana dvorana je bila rasprodana. Ostali smo u šoku i što onda, a ništa – preselili smo koncert u Veliku dvoranu, to nam je bila krajnja destinacija, i na kraju je i ona rasprodana više od mjesec dana prije koncerta.

Kakva su vam bila očekivanja? Nije vas dugo bilo na sceni, je li vas bilo strah da neće biti zanimanja za vaš koncert?

– Nije me bilo strah, znao sam da će biti interesa samo se nisam nadao ovakvom hajpu. Prije koju godinu postali smo svjesni koliko je Tram 11 bitan, kolika je široka lepeza ljudi slušala i sluša i danas Tram 11. I klinci to slušaju, i stariji. Postali smo svjesni da to ima neku težinu, da je puno veće nego smo mi mislili. Ja sam na sceni non stop, nastupam solo, putujem pa vidim: skužio sam nakon 10 godina da je Tram 11 Biblija. Tako da nisam sumnjao da će se koncert rasprodati.

Od izlaska vašeg prvog albuma »Čovječe ne ljuti se« prošlo je gotovo 20 godina. Kako neke nove generacije koje možda nisu bile ni rođene kad ste vi započinjali, danas doživljavaju Tram 11?

– Dvadeset je godina da smo izbacili »Hrvatske velikane«, recimo. A kako klinci reagiraju? Dobro, oni to dobivaju od starijih, od svojih doma, od roditelja koji imaju naše albume. I oni koji slušaju različitu muziku isto to dobivaju, pogotovo oni koji slušaju hip hop, pa njihovi klinci, rođaci… Svi klinci koji kreću u ozbiljan rep ili na scenu, slušaju nas. Jako malo takvih klinaca nije odraslo na Tram 11 tako da ima publike, a ima i na sceni mladih snaga koje su odrasle uz nas.

Kad sad pratite tu mladu scenu, uočavate li svoj utjecaj u njihovoj glazbi?

– Naravno, sve je to meni jasno. Svi s te scene dolaze na koncert, i reperi i treperi, svi su kupili kartu, svi su odrasli na tome. To je super, fakat mrak.

Uskoro će u reizdanju biti objavljen vaš prvi album koji ste objavili ste prije 18 godina a i dalje je aktualan.

– Pa da, je. Tako smo mi radili. Ja u solo stvarima ulazim u politiku i slično, a u Tram 11 smo stvari gledali i opisivali iz perspektive običnog čovjeka na ulici. Nismo ulazili u neke prevelike filozofije, ali smo se doticali svega i pričali neke priče kroz sve to. To je uvijek aktualno, nije se ne znam što promijenilo. Neke stvari jesu, ali neke su još uvijek iste.

Možete nam otkriti nešto više o tom reizdanju albuma?

– Bit će objavljena dva CD-a, na jednom će biti reizdanje, a na drugom demoizdanja, remiksevi, moje i Targetove prve stvari koje nisu objavljivane do sada. Bit će objavljen i album na vinilnom izdanju, dvostrukom, uz super cover, super dizajn. Svakako ga nabavite. Sve više i više ljudi kupuje gramofone i sluša ploče, i to je dobro.

Pravo vrijeme

Rekli ste da ćete vidjeti što ćete dalje nakon koncerta. No kako se poklopilo koncert bude održan baš sad? Jeste li o tome i prije razmišljali ali nije bio dobar trenutak za to?

– Jesmo, da, prije nekih pet, šest godina smo razmišljali o tome, ali se odustalo od te ideje pa nismo s tim ni izlazili u javnost. Svako ima svojih problema, svoje poslove… Mislim da se tek sad posložilo, sad smo nanjušili da je pravo vrijeme za povratnički koncert.

Spominjali ste novi singl. O kakvoj pjesmi se radi?

– Da, radimo sad na tome, snimamo nekoliko pjesama pa ćemo onda odabrati što ćemo vam dati da poslušate.

Tram 11 se raspao 2003. godine. Jeste li radili zajedno u međuvremenu?

– Jesmo, radili smo nešto na Targetovim solo projektima, mojim projektima, bilo je suradnje, ali ništa specijalno. Nije da se nismo vidjeli od tada… Možda nam je trebalo da se raspadnemo da sazrijemo kao ljudi, da dođemo do ovog, tako da je dobro ispalo.

Vratimo se na kraju još malo koncertu u Domu sportova. Što očekuje publiku?

– Proći ćemo kroz prva dva albuma, izvest ćemo neke stvari s Blackout Projekta, imat ćemo i goste… Bit će svega. Moj bend Funksteri, pojačani DJ-em Nokijem Noletom, Target i ja… Bit će to bomba.

Remasterirano izdanje kultnog albuma »Čovječe ne ljuti se«

Povodom dvadesete obljetnice rada izdavačke kuće Menart u Hrvatskoj i velikog koncerta grupe Tram 11 u Domu sportova 11. studenog, objavljeno je i remasterirano izdanje kultnog albuma »Čovječe ne ljuti se« na kojem su gostovali El Bahattee, Phat Phillie, Major League Figures i Bolesna braća. Fizičko izdanje albuma izlazi 6. listopada zajedno s dvostrukim vinilom, a moguće ga je poslušati i na Deezeru.

Komentari

komentara