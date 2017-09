Među bendovima koji će 30. rujna nastupiti na 13. Harteri nalazi se i riječkoj publici dobro poznata ekipa glazbenika u čijim nastupima uživaju ljubitelji pravog, domaćeg rock’n’rolla – Goran Bare i Majke.

Bend na čijem je čelu karizmatični vokal Goran Bare čine i Kruno Domaćinović (gitara), Davor Rodik (gitara), Mario Rašić (bas) i Alen Tibljaš (bubnjevi). Bare i Majke na Harteri su zadnji put nastupili prije tri godine, a što pripremaju za ovogodišnji festival – doznajte u nastavku. Prošlog su tjedna održali koncert na drugom kraju Europe, u Dublinu, točnije u tamošnjem rock klubu Whelan’s gdje je njihov dvoipolsatni nastup pratila većinom hrvatska publika.

Riječka publika uskoro će vas moći poslušati na Harteri. Što pripremate za nastup na tom festivalu?

– Pripremamo dobar, ja se nadam i više nego dobar, zapravo veoma dobar rock koncert. Mislim da je sastav benda isti kao i prije tri godine na jubilarnoj 10. Harteri; to je bazični rock sastav, dvije gitare, bas i bubnjevi, i ja.

Mračan album

Prošlog ste tjedna prvi put nastupili u Dublinu, a u listopadu vas očekuje i koncert u Beču. Kako je došlo do organizacije tih nastupa, kojim ćete se repertoarom tamo predstaviti i kakva su vam očekivanja od koncerata?

– Da, ovog smo tjedna prvi put svirali u Dublinu, a uskoro ćemo nastupiti i u Beču. Kako je došlo do organizacije koncerta tamo, ne znam, to zna moj izvršni producent. Vjerojatno zbog toga što se puno naših mladih ljudi, naše publike, odselilo, naročito u Irsku, a i u Beču ima puno naših ljudi, tamo smo već svirali. Najlogičnije je da nas tamo zovu naši ljudi. Što Irci i Austrijanci znaju o nama, ništa. Iako smo 1994. nastupali u Budimpešti, tada ni u Hrvatskoj nitko nije znao za nas. Mi smo tamo svirali u jednom odličnom rock klubu…

Trenutno radite na novom studijskom albumu. Možete li nam otkriti nešto više o njemu, novim pjesmama…?

– Da, pjesme na ovom albumu su dosta hermetičnije, zatvorenije nego na prethodnim albumima, barem ja tako mislim, a i dosta su drugačije, više to nije u stilu nekakvog rhythm and bluesa… Ovog puta je to više europski, više bazirano na njemačkoj glazbi 70-ih godina prošlog stoljeća i na glazbi kraja iz kojeg ja dolazim. Nemojte misliti da će tu biti nekakvih tamburica, naprotiv, bit će dosta sintetskih zvukova, ali bit će i teških gitara, distorziranih, bas gitara. Tekstovi nisu nimalo optimistični. Dosta je mračan album. Mislim da ću se ovim albumom, na moju veliku radost, dosta odvojiti od ove estrade u koju sam zahvaljujući medijima i sebi, svojim glupim izjavama, upao i u koju me svrstavaju. Po mom mišljenju ono što ja radim nikako ne spada u takozvanu estradu, ali ajde de, što je tu je. Mislim da ćemo se na albumu dosta udaljiti od toga. Materijal je, kao što sam rekao, dosta mračan, i psihodeličan. Sve ono što me trenutno zanima naći će se na njemu, a to je nekakav teški rock i elektronička muzika, ne plesna nego psihodelična. To je taj neki spoj… Plus mračni, hermetični tekstovi.

Vidimo se na Harteri

Izvodite li već novi materijal na nastupima? Ako da, kakve su reakcije publike na nove pjesme?

– Nažalost, još nismo izvodili nove pjesme. Izvodili smo samo jednu pokusnu pjesmu, »Osvijesti me« koju smo snimili da vidimo kako zvučimo, kako zvuči bend koji smo napravili. Pjesmom sam zadovoljan. Mislim da još nije vrijeme za nove pjesme. Treba sve ići svojim tijekom. Prvo trebamo snimiti album, zatim trebamo izvoditi jednu pjesmu za koju mislimo da će biti dostojna predstavnica tog albuma, zatim treba snimiti spot za tu pjesmu i onda krenuti na sviranje uokolo. E onda će 90 posto koncerata biti novi materijali. Možda ne baš 90, ali sigurno 60, 70 posto koncerta bit će novi materijal što impliciram jer ćemo svirati cijeli album na nastupima. Album je dosta povezan, nije skroz konceptualan, ali pjesme jesu u neku ruku povezane. Ali nije to uobičajeni konceptualni album, daleko od toga.

Imate li za kraj neku poruku za naše čitatelje?

– Vidimo se na Harteri! Ciao!

