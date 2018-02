Zagrebački audiovizualni bend Žen nedavno se vratio s uspješne europske turneje. Hvaljeni all-girl post-rock/shoegaze/dreampop kolektiv na tim je nastupima predstavio novi album »Sunčani ljudi« objavljen krajem prošle godine.

Iza vas je turneja u sklopu koje ste nastupili u Austriji, Češkoj, Poljskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj. Koliko ste sveukupno koncerata održali tamo, i gdje vam je bilo najbolje?

– Devet koncerata u 10 dana, teško je izdvojiti najbolji jer ih je bilo više koji su nam bili odlični, ali zasigurno najznačajniji je bio nastup na Eurosonic Noodeslag festivalu u Groningenu, najemotivniji u Berlinu, a najslađi u skvotu u nizozemskom Maastrichtu. Cijela turneja je bila jako lijepa i istovremeno jako intezivna, no svi ti divni sunčani ljudi koje smo sreli i upoznali učinili su da sav umor pređe u radost.

Posrećilo nam se

Gdje ste imali najposjećeniji nastup?

– U Berlinu smo svirali u Schokoladenu, čuli smo dobre priče o klubu od kolega glazbenika, ali toliki odaziv publike nismo očekivali. Obično je teško imati mnogobrojnu publiku u velikim gradovima jer se uvijek nešto događa, ali evo, nama se posrećilo. A sigurno su za atmosferu zaslužni i mnogi prijatelji koji su trenutno tamo situirani.

Spomenuli ste nastup na festivalu Eurosonic Noorderslag u Groningenu. O kakvoj je manifestaciji riječ?

– To je jedan od najznačajnijih showcase festivala u Europi. Osim odličnih bendova, festival posjećuje velik broj bookera, promotora i novinara, medijski je jako popraćen što je u našem slučaju rezultiralo s nekoliko zanimljivih suradnji od kojih je jedna i puštanje pjesme »Opet gange« s našeg novog albuma na najpoznatijem britanskom radiju BBC1.

Kako na vašu glazbu reagira hrvatska, a kako europska publika?

– Moramo priznati da do sada nismo doživjele da nas ljudi ne prihvaćaju. Bilo je koncerata na kojima je publika bila u neočekivanoj ekstazi, a bilo je i onih na kojima je publika bila rezerviranija, ali to nema veze s državama, već više s vremenskom prognozom, položajima planeta i danima u tjednu jer koncert u ponedjeljak nije isto kao i koncert u subotu. Jedino što primjećujemo je da su ljudi u sređenijim državama opušteniji i lakše se izražavaju, osjeća se to da nisu opterećeni problemima egzistencije kao što je to slučaj na Balkanu. Zanimljivo je da iako pjevamo isključivo na našem jeziku, ne primjećujemo razliku u sposobnosti publike u uživanju i razumijevanju naše glazbe. Predivno je iskustvo kada npr. Francuzi ili Estonci prepričavaju njihov doživljaj i razumijevanje naše glazbe koji je vrlo blizak stvarnom značenju teksta iako ga oni uopće nisu razumjeli. Imali smo i situacije da npr. Nijemci i Talijani pjevuše naše tekstove. To je stvarno posebno i sve više shvaćamo da zvukom i slikom stranoj publici jako dobro prenosimo emocije koje domaća publika doživljava i kroz tekstove.

Pripremate li nakon europske i promotivnu turneju po Lijepoj Našoj? Kad bismo vas mogli očekivati u Rijeci?

– Planiramo više kraćih vikend-turneja. Nakon mini toura Zagreb-Beograd-Zemun (8.-10.2.) i Varaždina (24.2.), imamo dogovorene nastupe na nekim festivalima ovog ljeta, a planiramo svirati i u ostalim gradovima u našoj i susjednim zemljama, no o tome više kad budemo znali više. U Rijeci biste nas mogli očekivati kad se otvori prilika, rado ćemo se odazvati. Planiramo ove godine, no još ništa nismo konkretno dogovorili, vrlo skoro nadam se.

Puno lijepih poruka

Vaš novi materijal donosi osam pjesama. Za one koji ga još nisu poslušali, o čemu u njima progovarate? Tko su vam bili glazbeni suradnici na njemu?

– Biljke, životinje, međuljudski odnosi, podsvijest, tijek misli… Temama se nismo previše odmakli od prethodna dva albuma, i dalje slažemo slikovite kolaže, igramo se riječima, dopuštamo da nas momenti i misli nose u svim smjerovima. Na albumu su gostovale Jovana Lukić i Lana Hosni na pjesmama »4352« i »Opet gange«. Jovana je voditeljica etnozbora ZborXop, tako da su njih dvije uljepšale pjesme prekrasnim vokalima i unijele malo tradicionalnog balkanskog štiha. Za zvuk su zaslužni Damjan Blažun i Gregor Bajc koji su nas snimali i smiksali album i bili s nama od prvog do posljednjeg dana. U procesu snimanja je pomogao i Filip Sertić, a mastering je radio Saša Rajković Zarkoff. Oko svega je lepršao i naš dragi prijatelj i anđeo Sven Sorić iz benda ### koji je bio glas razuma i mira kada bismo se mi pogubile u moru bezbrojnih opcija.

Album »Sunčani ljudi« na više je glazbenih portala uvršten među najbolje domaće i regionalne nosače zvuka u prošloj godini. Koliko vam je bitna i koliko vam znači podrška kritike?

– Naravno da nam puno znači, glupo bi bilo reći da nam je svejedno. Dramatičan je trenutak kada se djelo u koje smo bile uronjene mjesecima pusti van, zato što mi gubimo svaku objektivnost i teško je znati je li to što je nama dobro stvarno tako, ili smo upale u neki film koji je samo nama jasan. Također, pitanje je što je zapravo kritika, a što publika. Mi ne vidimo jasnu distinkciju između to dvoje jer s današnjom sveopćom povezanošću i pristupačnosti informacija publika postaje kritika, a i kritika je sigurno djelomično i publika, tako da mi to toliko ne razdvajamo. Drago nam je kad nam bilo tko da komentar na naš rad, bez obzira koja je funkcija te osobe na glazbenoj sceni. Predivno je biti na top listama, čini nas to ponosnima, a još je ljepše dobiti mail u kojem nam netko priča kako mu/joj je naša glazba uljepšala život.

Album je moguće poslušati ili preuzeti na stranicama BandCampa. Kako ide download, odnosno prodaja?

– Jako dobro, dobivamo puno lijepih poruka od ljudi koji nas podrže kupnjom albuma i mi smo im beskrajno zahvalni. Osim downloada, imamo CD-ove i vinile koji se mogu kupiti direktno od nas, u Ljubljani od Moonleea, u Beču od Unrecordsa, a u Francuskoj od Vox Projecta, naših dragih labelova.

Utočište i gnijezdo

Novi album ste snimale između europskih turneja i usred borbe za opstanak zagrebačkog kluba Medika u kojoj je nastajala vaša glazba. Što je danas s Medikom i koliko je cijela ta situacija tada utjecala na vaš rad?

– Medika je naše utočište i gnijezdo u kojem stvaramo sve što radimo i ta sloboda stvaranja i raznolikost ljudi koja svakodnevno koriste prostore Medike jako su utjecali na naš rad. Nažalost budućnost Medike je, u ovom trenutku, prilično nedefinirana. Nakon što smo zaustavili prve pokušaje evikcije, nastalo je potpuno zatišje. Ne dobivamo nikakve konkretne informacije iz gradske uprave, no spremni smo za ponovne akcije i reakcije. Osim nas, u Medici djeluju brojni umjetnici i umjetnice, a ako shvatimo te ljude kao dušu, Medika kao zgrada je tijelo tog organizma. Moraju postojati zajedno da bi se stvarala sva ta predivna umjetnost.

Kakvi su vam planovi za 2018. godinu. Hoćete li više nastupati ili kreirati novu glazbu

– Sigurno ćemo dosta nastupati, imamo već dogovorene neke koncerte, jedan od njih je nastup na Vienna Waves Festivalu, također velikom showcase festivalu na ovim prostorima, a od posebno dragih događanja izdvojili bismo Tam Tam Festival u Sućurju na otoku Hvaru. Toplo preporučamo da kraj srpnja rezervirate za taj festival, ne (samo) radi nas (smijeh).

