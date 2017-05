Zagrebačka grupa Jinx večeras će u Tvornici kulture koncertno predstaviti novi, dugoiščekivani nosač zvuka »Pogrebi & pomiriši« koji je svjetlo dana ugledao sedam godina nakon njihovog šestog studijskog albuma »Diksilend«. Novi album već je od 28. travnja dostupan za slušanje na Deezeru, a najveći fanovi prve će primjerke albuma moći kupiti ekskluzivno na koncertu u Tvornici.

Jinxi će na velikom koncertu nastupiti uz prošireni bend i goste među kojima će biti i frontmen Psihomodo Popa Davor Gobac. Ovo će biti jedna od rijetkih prilika za čuti hit-singl »Maradonu« uživo u ovoj kombinaciji jer Psihomodo Pop i Jinxi ne dijele često pozornicu. Što još pripremaju za nastup i gdje će sve nastupiti u mjesecima koji slijede otkrio nam je autor, gitarist, producent i vođa benda Coco Mosquito.

Svirke su uživancija

Što pripremate za veliki koncert u Tvornici kulture?

– Što se repertoara tiče, bit će to miks novih i starih pjesama, novi album plus best of. Pored toga, na pozornici ćemo biti u pojačanom sastavu. I inače nas je puno i čitav taj pogon je na rubu ekonomske održivosti, ali želja nam je predstaviti novi album kako dolikuje gdje god to bude moguće a ne samo u Zagrebu. U Tvornici će dakako biti i Davor Gobac kao special guest star.

Na koncertu ćete predstaviti i novi studijski album »Pogrebi & pomiriši«. Zašto »Pogrebi & pomiriši«? Ima li simbolike i metaforike iza tog naziva?

– Pa ima, uvijek ima… Ali nije baš James Joyce u pitanju, k vragu (smijeh)! Mislim da će shvatiti ljudi što se htjelo reći i bez da se objašnjava.

Pretpostavljam da ćete imati radno ljeto sad kad je novi materijal vani. Gdje ćete sve predstaviti novi materijal nakon promocije u Tvornici kulture?

– Ma nije to radno ljeto, svirke su uživancija… Naradili smo se prije u studiju i dok smo pripremali live. Što se Hrvatske tiče, već 12. svibnja, znači sljedećeg petka, smo u Baški, u Rijeci nastupamo 2. lipnja na Student day festivalu, a Dubrovniku sviramo 9. lipnja. To je to najbliže što je za sad dogovoreno. Tu su naravno i koncerti u susjedstvu.

Zajedno s grupama Let 3 i TBF 12. svibnja , kako ste i sami spomenuli, nastupit ćete na Crnoj ovci u Baški na Krku. Jeste li već svirali u sklopu tog festivala, i u Baški općenito?

– U sklopu festivala nismo, u Baški, koliko se sjećam jesmo, ali ima od toga bar desetak godina tako da je stvarno krajnje vrijeme da dođemo.

Borba unutar benda

Vratimo se malo vašem novom studijskom izdanju. Novi album na kojem se nalazi deset pjesama najavili ste uspješnim singlovima »Jesmo li dobro?« i »Maradona«. Pročitala sam da će vam sljedeći singl biti »Ako si rođen u pogrešno vrijeme«. Zašto baš ta pjesma?

– Zato što je dobra (smijeh). No pustimo zezanciju, zapravo imamo priličnu borbu unutar benda kojim redom puštati singlove jer na albumu ima barem pet, šest pjesama vrlo potentnih u tom nekom singl-smislu što je zapravo jako dobro… Još bolje je da je to jedino oko čega se trenutno svađamo.

Prve recenzije vašeg novog materijala vrlo su dobre, kažu da je riječ o jednom od albuma godine. Što vi kažete na to?

– Ma lijepo je sve to… Ali na kraju se novci broje. Treba s pjesmama izaći pred publiku. Naših nekoliko zadnjih albuma je bilo više sporogorećeg tipa i s vremenom i vrlo postepeno su pjesme s tih albuma od »novih« postajale »dobre stare«. Bilo bi fenomenalno kad bi se tako nešto dogodilo i s pokojom pjesmom s ovog albuma.

Za finalni miks većine pjesama bio je zadužen poznati britanski producent Mark Saunders. Kako je došlo do suradnje s njim i što je on donio zvuku Jinxa?

– Naš menadžer Alen Balen znao ga je otprije i tako je započela komunikacija… Poslali smo mu nekoliko naših starijih radova, svidjelo mu se i dogovorili smo suradnju, a na kraju smo mu normalno i platili (smijeh). Što se tiče zvuka, Mark je zapravo bio jako zadovoljan organskim zvukom benda i koncepcijom albuma i nije to htio dirati. Naprosto je bolje smiksao postojeći materijal nego što bismo to mi napravili. Tu i tamo bi nas upozorio na neki detalj i objektivno razlučivao bitno od nebitnog. Još vrijednije od samog miksa jest zapravo iskustvo rada s nekim te kategorije i činjenica da smo puno toga naučili.

Unikat i specifikum

Osim frontmena grupe Psihomodo Pop Davora Gopca koji je gostovao kao vokal u »Maradoni«, koji su još gostujući glazbenici dali svoj doprinos vašem novom izdanju?

– U istoj toj »Maradoni« na saksofonu gostuje i Jakša Kriletić Jordes, stari član Jinxa, a još jedan stari član – Adam Matijašević odsvirao je bas na dvije pjesme. Miron Hauser koji također više ne svira uživo s nama, snimio je sve trombone i bas trombone na albumu, a tu su i Ivana Rushaidat, Valerija Nikolovska, Jadranka Krištof, Hrvoje Rupčić, Viktor Lipić, gudači kvartet Prelude… Ma cijeli jedan telefonski imenik. Svima velika hvala!

Jinxi se oduvijek mogu pohvaliti originalnim i prepoznatljivim zvukom. Koliko je teško održavati takav zvuk?

– Sam instrumentarij sigurno dosta utječe na taj zvuk, brass, vintage klavijature i vintage gitare… Yaya sa svojim glasom je unikat i specifikum za sebe, nešto vjerojatno ima i u autorskom rukopisu. Nije baš da se nešto specijalno trudimo održavati zvuk… Svu tu vintage opremu, to da (smijeh).

Komentari

komentara