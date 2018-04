Riječka grupa Jonathan objavila je nedavno album »To Hold« i time zaokružila izdanje započeto izdanjem »To Love«.

Album donosi osam novih pjesama od kojih su već predstavljeni singlovi »Something To Cry About« i aktualni »I Never Meant To Be There«. Materijal je sniman u studiju Marka Mrakovčića te u riječkom G.I.S.-u, a kompletnu produkciju, miks i mastering potpisuje Matej Zec koji je dosad radio na svim izdanjima benda. Novi album sadrži i prvi duet Jonathana i to s Lovely Quinces s kojom su udružili snage u pjesmi »I Don’t Mind«. Od gostujućih izvođača na novom materijalu nalaze se i Hrvoje Šćulac, koji svira klavijature na svim pjesmama i harmoniku u »Monkeys«, a i već neko vrijeme nastupa s bendom te dječji trio Roberta Rezg Brown, Leda Turato i Fran Barjaktarić kojima je dirigirala Ana Jakšić u pjesmi »Way To Go«. Omot je naslikao Mislav Lešić Džedaj, autor fotografija je Filip Gržinčić, a album je dostupan za download na bandcamp stranici Jonathana. Prvi dio 2018. Jonathan će provesti promovirajući »To Hold« koji će se koncertno moći čuti u cijeloj regiji, ali i predstavljajući projekt kakav ovdašnja scena još nije vidjela, a sve počinje 21. travnja u riječkom Pogonu kulture. Prilika je to za razmijeniti par pitanja s Darkom Petkovićem i Zoranom Badurinom.

Zadovoljne mame

Album »To Hold« je vani i time je zaokruženo izdanje započeto izdanjem »To Love«. Kakve su prve rekacije publike i kritike i jeste li vi u konačnici zadovoljni?

DARKO: Mi smo prezadovoljni i osjećaj je puno bolji nego kad smo izbacili »To Love«. Drugi album je uvijek najteži, to će potvrditi svaki muzičar, pritisak je velik, očekivanja su velika. Zadovoljni smo bili i s »To Love«, no bili smo izmučeni cijelim procesom snimanja i nesigurni, ali smo do drugog djela uspjeli preći preko toga. Puno nam je pomoglo što je i »To Love« dobro prošao, a išli smo neočekivanim smjerom i radili pjesme kako nam je srce govorilo pa smo se na »To Hold« još više prepustili i oslobodili i možemo reći da je ovaj album izašao s jako dobrom energijom, sigurnošću i čvrstim stavom. Reakcije publike i kritike su za sad odlične i mislim da će ovaj album najjače odjeknuti.

»To Love« je zaradio nominaciju za Porin u kategoriji najbolji album rock glazbe. Kako doživljavate tu nominaciju? I koliko su vam u ovoj fazi bitne nagrade i nominacije?

DARKO: Moja mama je jako zadovoljna. Sve je uvijek bitno, ali se trenutno u ovoj fazi ne obaziremo previše jer imamo još puno posla oko albuma i svega što on nosi sa sobom. I dalje se puno bavimo probijanjem na inozemno tržište, spremamo i neka iznenađenja što se novih tehnologija tiče koje će biti popratni sadržaj novog albuma itd. Uglavnom, imamo jako puno posla pa nam Porin nije baš pri vrhu liste prioriteta. Lijepo je kad te netko nagradi ili barem nominira za nagradu.

Bend kao život

Dok je »To Love« odisao introspekcijom i emocijama, od tuge do smiraja, »To Hold«, prema vašim riječima donosi povratak u društvo?

ZORAN: Sve to su u biti opisi u kakvim stanjima smo se mi nalazili kroz razdoblja stvaranja pjesama. »Bliss« je bio svojevrsno rođenje, eksplozija i izlazak u svijet. Nabrijan, žestok s ajmo reći dječjom energijom. Nakon toga došlo je nužno vrijeme smiraja i pogleda prema unutra. Svi smo to osjetili i odlučili smo ne zatomljavati taj nagon, nego mu dopustiti da nas odvede negdje gdje još nismo bili, a odveo nas je u »To Love«. »To Hold« je za nas povratak u svijet, u jednom drugom obliku, odraslijem recimo. Od početka gledamo na ovaj bend kako se odvija kao i svi drugi odnosi ili ljudski životi: zaljubljivanje, odnosno rađanje, povlačenje odnosno učenje, prihvaćanje odnosno odrastanje. Ovaj period povlačenja je obilježio i maxi singl koji je izašao prije »To love«, a njegov naslov »Getting Closer Is Keeping Us Apart« to dosta slikovito opisuje. Možemo reći da imamo osjećaj da smo sa zadnjim albumom postali baš pravi bend.

Kritika je složna da u diskografiji imate tri impresivna albuma, koji jedan od drugog suptilno odudaraju, ali identitet i vizija benda ostali su netaknuti. To mora imponirati?

ZORAN: Prije bi rekli da smo zahvalni na takvom stavu kritike i publike. Mislim da »imponirati« nije pravi izraz. Taj izraz bi se koristio kada bi se nešto stvaralo iz nekog ego tripa i zbog neke vrste koristi, a svatko tko je nešto stvarao iskreno zna da taj proces ide uz poniznost, ogoljivanje, davanje sebe i samim time uz određenu vrstu treme oko toga kakav će život ta kreacija imati. Vjerojatno se svatko tko ima dijete, koje je vrhunac čovjekove kreacije, može poistovijetiti s time.

Nježnost i svježina

Album donosi i prvi duet i to s Lovely Quinces?

DARKO: Imali smo tu pjesmu već dok smo snimali »To Love« kao i neke druge s ovog albuma kojima je još falio završni ‘touch’. I »Don’t Mind« je bila pjesma kao priča dvoje ljudi, Dunja nam je odmah pala napamet kao ženski vokal u pjesmi jer je njezin senzibilitet sličan našem bez obzira na drugi žanr. Ispalo je i da njezina boja glasa jako paše na Zoranovu i odradila je posao vrhunski, dala pjesmi jednu nježnost i svježinu kakvu još nismo čuli našim pjesmama do sada.

Zanimljivo je da imate i singl »Something to Cry About«, a tako se zove i singl My Buddy Moose iz 2010. Jeste li razmišljali o kakvoj suradnji, iako ste žanrovski dosta »daleko«? I kakve su bile reakcije kad ste skužili da vam se pjesme isto zovu?

ZORAN: To je dosta zanimljiva i smiješna anegdota. I kako ju je opisao Luka Benčić iz My Buddy Moosea – simpatična. Mi smo tu pjesmu napravili pred otprilike godinu dana i iako pratimo i volimo njihov rad, iz nekog razloga nismo bili upoznati s tim njihovim naslovom. Na dan kad je išla objava da singl ide van, Branko je saznao da se tako zove njihova pjesma. Ne bi bilo jako čudno da je naslov pjesme jedna riječ ili nešto uobičajeno, ali ovo je čitava rečenica koja nije toliko česta, tako da smo odlučili odmah ih nazvati da im objasnimo što se dogodilo i pošto su super tipovi, oni su tu priču odlično prihvatili. Uz smijeh naravno. Suradnja s njima bi sigurno rezultirala nečim dobrim, možda je ovo znak da krenemo…

Novi član

Od gostujućih izvođača na novom materijalu tu je i Hrvoje Šćulac, koji svira klavijature na svim pjesmama i harmoniku u »Monkeys«, a i već neko vrijeme nastupa s bendom. Proširili ste postavu?

DARKO: Da, još od početka rada na »To Love« počeli smo pomalo koristit klavir i isprobavati druge zvukove u našim pjesmama tako da je bilo samo pitanje vremena kad ćemo ubaciti još nekog u bend. Bio je neko vrijeme Darko Terlević iz grupe Morso i The Siids kao član po potrebi, ali nije bio zainteresiran za stalnu suradnju. Hrvoje je došao prije jedno pola godine, počeo je odmah raditi s nama na »To Hold«, bio je žedan i gladan svirke i nekako se odmah uklopio u ekipu pa je, prije jedno mjesec dana, postao punopravni član benda.

Tu je i dječji trio Roberta Rezg Brown, Leda Turato i Fran Barjaktarić kojima je dirigirala Ana Jakšić u pjesmi »Way To Go«?

DARKO: Ana Jakšić je jedna sjajna pjevačica i muzičarka s kojom smo već imali suradnju na »To Love«, pjevala je back vokale na pjesmi »Heaven«. Trebali smo dječji zbor za »Way To Go«, a pošto Ana radi s djecom kao učiteljica, organizirala je troje svojih učenika da nam to odrade i ispalo je sjajno. Hvala im, nadam se da će im to bit lijepa uspomena u životu kad jedan dan budu slušali tu pjesmu.

Koncertna promocija počinje na domaćem terenu, u Rijeci, slijedi Zagreb. Svirate li onoliko koliko želite? Ili nikad dovoljno svirki?

ZORAN: Da, krećemo iz Rijeke, iz Pogona kulture 21. travnja. Zatim slijedi Beograd, pa Tvornica kulture u Zagrebu, a onda sve ostalo plus festivali itd. Planiramo i europsku turneju, na jesen i SAD, koliko budemo uspjeli. Kada stvaramo nove pjesme ili smo okupirani oko studija, to su obično razdoblje u kojim manje nastupamo, a sada nakon izdanja kreće sezona svirki. Sviramo dosta, ali da, uvijek fali još svirki. Uvijek smo gladni kvalitetnih svirki, koje ne moraju nužno biti velike produkcije ili pred velikim brojem ljudi, nego kvalitetne po energiji koja se dogodi. Možeš u garaži ili u studiju biti po cijele dane i raditi hrpu pjesama, ali bend koji ne nastupa, ne postoji.

