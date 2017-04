Prvi solistički koncert nakon povratka na scenu legendarna će grupa Kojoti održati ovog petka u Pogonu kulture.

Rock’n’roll manijaci koji su se nakon 17 godina sna na pozornice vratili u siječnju, u Rijeci će nastupiti u najjačoj postavi koju čine: Davor Viduka (gitara), Alen Marin (vokal), Vanja Marin (bas) i Bobo Grujičić.

Sjećate li se kad ste zadnji put svirali u Rijeci?

Viduka: Za prvi solokoncert Kojota nakon povratka na scenu u siječnju, na zagrebačkom festivalu Brijačnici odabrali smo Rijeku i jedva čekamo. Mislim da nam je zadnji koncert u Rijeci bio u bivšem klubu Točka kada smo promovirali zadnji album. Vjerujem da je Rijeka još uvijek rock& roll grad kao što je bila nekada iako zadnjih godina čujem drugačije priče. Nadam se da će naš koncert pokazati suprotno jer smo nakon održanog koncerta na Brijačnici doživjeli fantastičnu reakciju i publike i kritike. Dakle, moguće je da ljudima ipak nedostaje žestok i nabrijan r ‘n’ r bend, a Kojoti su sada upravo to.

Napaljena publika

Što pripremate za ovaj koncert?

Alen: Pripremamo punokrvni rock koncert kakav je karakterističan za koncerte Kojota. Puno ovisi i o publici. Ako se poklopi interakcija s publikom kao na Brijačnici, možemo očekivati neku vrst religijskog ushita i transcendentalnog iskustva.

Viduka: Istina, tamo se ljubav između publike i benda mogla vidjeti golim okom. Ne znam jesam li ikada doživio tako nešto, a odsvirao sam stvarno velik broj koncerata u životu. Kako smo u međuvremenu jako puno radili, od koncerta u Pogonu kulture očekujem još bolju svirku benda. Pripremamo dužu set listu, goste na stageu i stvarno se nadam što većem broju ljudi s kojima bismo podijelili tu pozitivnu energiju koja trenutno vlada u Kojotima.

Spomenuli smo povratnički nastup u Zagrebu. Kako vam je bilo stati na pozornicu nakon 17-godišnje stanke?

Alen: Bilo je vrlo lako i uzbudljivo izaći na pozornicu jer smo već na probama uvidjeli da nam pjesme zvuče puno bolje, čvršće, zavodljivije i zrelije nego nekoć. Osim toga, čekala nas je vrlo napaljena i dobronamjerna publika.

Viduka: Točno tako, već i prije koncerta sami smo sebi podigli ljestvicu dosta visoko. Htjeli smo da to sve zvuči puno bolje nego prije jer inače bi to bio samo još jedan reunion u nizu nekog benda. To smo napravili i zato jer smo sada ipak bolji muzičari, ali i iskusniji ljudi pa smo tako i pristupili našim pjesmama i njihovim aranžmanima. Sada sviramo puno kvalitetnije, s puno više groovea, a da istovremeno nismo izgubili ništa od one energije koju smo imali onda kao mlad bend. Ja sam nakon dugo vremena imao jaku tremu prije Brijačnice, ali sam s druge strane osjećao da ćemo razvaliti. Kada smo vidjeli nabrijanu publiku s transparentima, trema je nestala, a koncert je bio vrh!

Kratki s vremenom

Jeste li nakon tog koncerta dobili pozive za svirke? Hoćete li, i gdje, nastupati u mjesecima koji slijede?

Alen: Dobili smo puno poziva za festivale, ali i za samostalne koncerte. Do kraja godine imamo dogovoreno već podosta koncerata, a sljedećeg mjeseca nastupamo u Splitu, Zaboku i Zagrebu.

Viduka: Samo na osnovu tog koncerta smo dobili masu poziva, neke smo nažalost morali odbiti. Do kraja ljeta smo u Hrvatskoj, a na jesen i zimu sviramo i ostale ex-Yu države, ali i neke gradove u Europi poput Berlina i Dublina.

Kako se razvija akcija »Povratak Kojota 2017.«? Radite na novom singlu, prvom nakon 1998. godine…

Viduka: Istina, u planu je da snimimo i objavimo singl što je prije moguće. Odnosno, dogovor je da za početak snimimo tri pjesme pa da ih periodički puštamo u eter. Zbog raznih drugih obaveza malo smo kratki s vremenom, ali nadam se da ćemo to uspjeti napraviti kako spada i na vrijeme. Druge pjesme će sigurno još nastati kada krenemo s pravim radom na novom materijalu tako da je logično a i prirodno da to sve objavimo u formi novog albuma. U Kojotima trenutno vlada jako dobra atmosfera i svi smo jako sretni time kako bend trenutno zvuči i funkcionira i normalno da je se veselimo radu na nečem novom kao i svakom koncertu, pogotovo prvom solokoncertu nakon 2000. pa pozivamo Riječane i sve ostale da u petak dođu u Pogon.

Poznanstvo iz Avlijanera

Predgrupa u Rijeci bit će vam Iz@ Medošević & Borgie. S Izetom ste svirali još dok je bio u Avlijanerima. Koliko ste u međuvremenu pratili njegov rad?

Viduka: Naravno da sam pratio Izu i njegov rad, poznajemo od 90-ih i Avlijanera, osim toga često sam u Rijeci, i koncertno i privatno. Čuo sam i njegov bend O.Š. Sulud III, ali mislim da je tek sada s ovim albumom napravio pravu stvar. Stvarno nam se sviđa to što sada radi pa je to i bio glavni razlog zašto nam je on s Borgieama bio prvi izbor za gosta na koncertu, što je puno točnija riječ od predgrupe. Jako nam je drago što je odmah pristao jer će sigurno super upotpuniti koncert.

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 50 kuna u Dallas music shopu, The Beertiji na Trsatu te u Croatia records shopu. Na dan koncerta cijena ulaznica bit će 70 kuna.

