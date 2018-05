Osječki hip hop dvojac Krankšvester večeras će nastupiti na najvećoj studentskoj zabavi u regiji. Osim na Student Day Festivalu, Hrvoje Marijanović a.k.a. Sett i Davor Miletić a.k.a. 3ki Stil, uskoro će nastupiti i na Sea Star Festivalu u Umagu.

Duo poznat po namjerno vulgarnim i sarkastičnim tekstovima, otrovnim rimama i tvrdim beatovima, krajem prošle godine objavio je album »Krankšvester IV« pa su nam ovom prigodom otkrili nešto više o njemu te o koncertima koji ih očekuju.

Večeras ćete nastupiti na Student Day Festivalu u Rijeci. Što pripremate za taj nastup?

Sett: Otprilike isto ono što i za Sea Star Festival u Umagu, ali neće biti squirtanja i solaža.

Spomenuli ste nastup na drugom Sea Star Festivalu koji je na rasporedu krajem svibnja. Što pripremate?

Sett: Sat i pol dug orgazam. Bit će višestrukih, squirtanja, petardi, kolača, jiujitsua, a sve to uz glazbu Michaela Boltona i 15-minutne solaže na saksofonu.

3ki Stil: Pripremamo repat uživo 20 i nešto pjesama.

Sljedeći singl – »Dubai«

Kako općenito odlučujete što ćete izvoditi na kojem nastupu i koliko su vam set-liste, pogotovo one festivalske, slične jedna drugoj?

Sett: Najčešće se nađemo na sastanku odbora direktora Krankšvestera gdje nam vijeće starješina određuje kako ćemo i što ćemo. Njihovi se savjeti uglavnom svedu na: »Svirajte hitove, ne svirajte one koje to nisu«.

Sea Star je novi festival koji pred publiku dovodi velika imena iz svijeta i regije. Nastupe kojih kolega vi ne namjeravate propustiti?

Sett: Ja samo Senidu hoću čuti. »Slađana« je taj trap-folk banger!

3ki Stil: Živim za to da čujem dvojac Filatov i Karas, još me zanimaju i Tommy Four Seven i Francois X, a ne bih podcijenio ni Robina Schulza.

Na aktualnim nastupima predstavljate novi album »Krankšvester IV« objavljen krajem prošle godine. Što se sve našlo na njemu?

Sett: »Gaber« i 14 drugih pjesama.

Ovih dana predstavili ste novi singl »Pošalji sliku«. Kako prolazi među publikom?

Sett: To baš i nije klasični singl, to je u prvom redu video iz Tvornice, da ljudi vide kako je bilo i osjete fizičku bol zbog toga što nisu bili na najboljem koncertu koji je neka tvornica vidjela otkad je Bijelo dugme nastupilo u pogonu za proizvodnju čamaca u Monarisu iz Gornje Stubice.

3ki Stil: »Dubai« je sljedeći singl i bit će nam najuspješniji. Zbog tog smo spota žrtvovali vezu i brak.

Ugovor s Đavlom

Mislite li da »Pošalji sliku« može nadmašiti vaš prošlogodišnji hit »Gaber« koji nosi titulu najvećeg regionalnog underground hita godine?

Sett: Ne znam. Ovo nam je četvrti album i super je da nam ovo nije bila pjesma kojom smo se predstavili iako i ovako postoji velika šansa da ćemo s vremenom nestati u magli anonimnosti kao i ostali »jednohitaši«. Za pet godina možda ćete nas sretati na rođendanima, otvorenjima ćevabdžinica i reklamama u kojima prilagođavamo tekst »Gabera« da prodamo neko govno.

3ki Stil: Mislim da dijelimo istu sudbinu kao i Haddaway ili Vengaboys.

Koja je tajna »Gabera«, zašto je takav hit?

Sett: Ugovor s Đavlom. 3ki još ima dušu, ali ja sam ljuštura. Prazan oklop, mesnata posuda koja samo čeka svoj neizbježan kraj da otplovim u ništavilo znajući da sam kartu za vječni život prodao za tri milijuna klikova na YouTubeu.

3ki Stil: Prizvali smo đavla i za cijenu jednog velikog hita žrtvovali plodnost.

Zapalit ćemo Dom sportova

Nakon sjajnog nastupa na festivalu Drito iz Tvornice i rasprodanog koncerta promocije albuma u Velikom pogonu Tvornice kulture, za jesen ste najavili veliki koncert u zagrebačkom Domu sportova, u subotu 27. listopada. Bit će vam to najveći nastup dosad. Jeste li ga već počeli pripremati? Kako ste ga zamislili?

Sett: Već ga lagano pripremamo, a bit će nešto kao kombinacija predstave i koncerta. Teatar apsurda meets pornić. Samuel Beckett does Dallas.

3ki Stil: Zamislili smo zapaliti Dom sportova.

Kakvi su vam (prije toga) planovi za ljeto? Imate li već dogovoreno puno nastupa?

Sett: Odradit ću dio nastupa, a onda kupujem luftić u obliku krafne i idem. Samo idem. Otisnut ću se na plavu pučinu i prepustiti se sudbini i divljem moru.

3ki Stil: Trošit ćemo zarađeni novac po Zrću.

Na Facebooku postoji stranica Using Krankšvester quotes in everyday life. Koliko pratite širenje Švesterovog evanđelja na društvenim mrežama?

Sett: Vidio sam. Pratim sve osim ako netko stranicu ne nazove »Dnevna doza Krankšvestera«. Ne pratim ništa što u sebi ima »dnevna doza«.

3ki Stil: Samo jedna riječ: Krankšćanstvo.

Prema vašim »analizama«, koji su stihovi Švestera najpopularniji, odnosno najprisutniji u popularnoj kulturi?

Sett: Jutros je kuja pri štali gdje rogoz se zlati pod gredom oštenila sedmero mladih, riđih štenadi redom.

3ki Stil: Ti znaš o čemu pričam, ali ne kužiš što želim reći, želiš na veći nivo prijeći, moraš više znanja steći.

Komentari

komentara